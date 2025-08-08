Noi voluntari s-au înscris în Legiunea Ucraineană. Cei mai mulți tineri vor să devină operatori de drone

ProTV.md, 8 august 2025 18:10

Acum 15 minute
18:10
Atacuri cu drone în Ucraina: Explozii și incendii la Bucea, Irpin, Harikov și în regiunea Sumî, unde oamenii au rămas fără curent - VIDEO ProTV.md
Atacuri cu drone în Ucraina: Explozii și incendii la Bucea, Irpin, Harikov și în regiunea Sumî, unde oamenii au rămas fără curent - VIDEO
18:10
Noi voluntari s-au înscris în Legiunea Ucraineană. Cei mai mulți tineri vor să devină operatori de drone
Acum o oră
17:50
Incendii devastatoare în SUA și Franța: Mii de hectare arse, sute de case distruse și victime omenești - VIDEO ProTV.md
Incendii devastatoare în SUA și Franța: Mii de hectare arse, sute de case distruse și victime omenești - VIDEO
17:40
O nouă cerere de extrădare - transmisă pe numele fugarului Vlad Plahotniuc. Detaliile PG ProTV.md
O nouă cerere de extrădare - transmisă pe numele fugarului Vlad Plahotniuc. Detaliile PG
17:40
Hamas amenință cu „sacrificarea ostaticilor” după ce Israelul a aprobat ocuparea orașului Gaza ProTV.md
Hamas amenință cu „sacrificarea ostaticilor” după ce Israelul a aprobat ocuparea orașului Gaza
17:30
Vladimir Putin l-a sunat pe Xi Jinping pentru a-l informa în privința discuțiilor cu SUA. Ce i-a transmis președintele Chinei ProTV.md
Vladimir Putin l-a sunat pe Xi Jinping pentru a-l informa în privința discuțiilor cu SUA. Ce i-a transmis președintele Chinei
Acum 2 ore
17:20
Momentul impactului gravului accident din capitală, în urma căruia un motociclist a murit - VIDEO ProTV.md
Momentul impactului gravului accident din capitală, în urma căruia un motociclist a murit - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 08.08.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 08.08.2025
16:50
Cele două persoane reținute în urma perchezițiilor din cadrul cauzei penale inițiate pe faptele de corupere electorală, plasate în arest pentru 30 de zile ProTV.md
Cele două persoane reținute în urma perchezițiilor din cadrul cauzei penale inițiate pe faptele de corupere electorală, plasate în arest pentru 30 de zile
16:40
Prinși în flagrant: Doi adolescenți au fost depistați de poliție chiar în timp ce intenționau să plaseze droguri în ascunzișuri - VIDEO ProTV.md
Prinși în flagrant: Doi adolescenți au fost depistați de poliție chiar în timp ce intenționau să plaseze droguri în ascunzișuri - VIDEO
Acum 4 ore
16:20
Toate magazinele din Bulgaria trebuie să afișeze de azi preţurile atât în leva, cât și în euro ProTV.md
Toate magazinele din Bulgaria trebuie să afișeze de azi preţurile atât în leva, cât și în euro
15:50
Ucraina va declara Ziua limbii române sărbătoare oficială. Anunțul unui oficial român ProTV.md
Ucraina va declara Ziua limbii române sărbătoare oficială. Anunțul unui oficial român
15:50
Premierul polonez Donald Tusk afirmă că o pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape, după o discuţie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ProTV.md
Premierul polonez Donald Tusk afirmă că o pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape, după o discuţie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski
15:40
Fox News: Întâlnirea Putin - Trump ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare ProTV.md
Fox News: Întâlnirea Putin - Trump ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare
15:30
Sergiu Spoială - câștigător al funcției de administrator al Aeroportului Internațional Chișinău ProTV.md
Sergiu Spoială - câștigător al funcției de administrator al Aeroportului Internațional Chișinău
15:20
SHS va oferi date mai exact despre starea vremii și nivelul apei: Instituția a fost dotată cu stații meteorologice și hidrologice avansate - FOTO ProTV.md
SHS va oferi date mai exact despre starea vremii și nivelul apei: Instituția a fost dotată cu stații meteorologice și hidrologice avansate - FOTO
15:20
Întâlnirea Putin - Trump ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare (Fox News)
15:00
Atenție, șoferi. Traficul rutier - suspendat parțial pe strada Calea Orheiului din capitală ProTV.md
Atenție, șoferi. Traficul rutier - suspendat parțial pe strada Calea Orheiului din capitală
15:00
Rusia are un catalog unde copiii ucraineni pot fi adoptați cu un singur click, sortaţi după trăsături ProTV.md
Rusia are un catalog unde copiii ucraineni pot fi adoptați cu un singur click, sortaţi după trăsături
14:50
Transportatorii anunță că vor ieși din nou la protest. Care sunt revendicările ProTV.md
Transportatorii anunță că vor ieși din nou la protest. Care sunt revendicările
14:40
Un bărbat din Ucraina - prins în timp ce încerca să traverseze frontiera spre Republica Moldova, cu balonul de aer. Cu cât și-ar fi procurat parapanta - FOTO ProTV.md
Un bărbat din Ucraina - prins în timp ce încerca să traverseze frontiera spre Republica Moldova, cu balonul de aer. Cu cât și-ar fi procurat parapanta - FOTO
Acum 6 ore
14:20
Cod GALBEN de caniculă - emis de meteorologi. Care regiune a țării este vizată - FOTO ProTV.md
Cod GALBEN de caniculă - emis de meteorologi. Care regiune a țării este vizată - FOTO
14:10
Culisele discuțiilor Trump-Putin. Ce îi va cere săptămâna viitoare liderul de la Kremlin președintelui american ProTV.md
Culisele discuțiilor Trump-Putin. Ce îi va cere săptămâna viitoare liderul de la Kremlin președintelui american
14:00
Atenție, șoferi. Traficul rutier va fi suspendat, pe o stradă din sectorul Râșcani al capitalei ProTV.md
Atenție, șoferi. Traficul rutier va fi suspendat, pe o stradă din sectorul Râșcani al capitalei
13:40
Trei persoane, printre care un preot, plasați în arest pentru vânzarea drogurilor. Ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor - VIDEO ProTV.md
Trei persoane, printre care un preot, plasați în arest pentru vânzarea drogurilor. Ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor - VIDEO
13:40
IGPF, despre informațiile apărute conform cărora grănicerii ucraineni ar avea permisiunea de a intra pe teritoriul Moldovei pentru a urmări persoane care evită controlul: „Un fals” ProTV.md
IGPF, despre informațiile apărute conform cărora grănicerii ucraineni ar avea permisiunea de a intra pe teritoriul Moldovei pentru a urmări persoane care evită controlul: „Un fals”
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 08.08.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 08.08.2025
Acum 8 ore
12:20
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
12:20
Accident grav în capitală. Un motociclist a murit pe loc, după ce a fost lovit de o mașină: Șoferul urmează a fi reținut. Imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO ProTV.md
Accident grav în capitală. Un motociclist a murit pe loc, după ce a fost lovit de o mașină: Șoferul urmează a fi reținut. Imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO
12:20
ONU cere Israelului să oprească preluarea militară totală a Gaza: Această escaladare va aduce suferințe și distrugeri majore ProTV.md
ONU cere Israelului să oprească preluarea militară totală a Gaza: Această escaladare va aduce suferințe și distrugeri majore
12:10
Tragic. Un motociclist a murit pe loc, după ce a fost lovit de o mașină, în capitală: Șoferul urmează a fi reținut. Imagini de la locul impactului - VIDEO
12:00
Un moldovean a ascuns sub scaunul autoturismului aproape 30 de mii de euro. Șoferul a fost sancționat ProTV.md
Un moldovean a ascuns sub scaunul autoturismului aproape 30 de mii de euro. Șoferul a fost sancționat
12:00
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară ProTV.md
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
11:50
„Etapa finală a distrugerii companiei”. Gazprom a venit cu o reacție după retragerea licenței Moldovagaz ProTV.md
„Etapa finală a distrugerii companiei”. Gazprom a venit cu o reacție după retragerea licenței Moldovagaz
11:50
Armenia şi Azerbaidjanul semnează vineri acordul de pace la Washington. Anunțul, făcut de Trump: „Acest lucru se întâmplă datorită mie” ProTV.md
Armenia şi Azerbaidjanul semnează vineri acordul de pace la Washington. Anunțul, făcut de Trump: „Acest lucru se întâmplă datorită mie”
11:40
Accident în capitală. Un automobil s-a lovit cu o motocicletă. Imagini de la locul impactului - VIDEO ProTV.md
Accident în capitală. Un automobil s-a lovit cu o motocicletă. Imagini de la locul impactului - VIDEO
10:40
Conflict pe o stradă din Bălți. Un bărbat - transportat la spital, după ce a fost bătut de un șofer. Imagini surprinse de martori - VIDEO ProTV.md
Conflict pe o stradă din Bălți. Un bărbat - transportat la spital, după ce a fost bătut de un șofer. Imagini surprinse de martori - VIDEO
10:30
Ministrul Justiției, despre amenințările la adresa judecătorilor: „Sunt inadmisibile într-o societate democratică” ProTV.md
Ministrul Justiției, despre amenințările la adresa judecătorilor: „Sunt inadmisibile într-o societate democratică”
10:30
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor ProTV.md
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor
10:30
Complex rezidențial nou în Rîșcani — acolo unde calitatea întâlnește confortul ProTV.md
Complex rezidențial nou în Rîșcani — acolo unde calitatea întâlnește confortul
10:30
O mamă a stat închisă pe nedrept 20 de ani pentru că și-ar fi ucis cei patru copii. A respins compensația de 2 milioane de dolari oferită de autorități - VIDEO ProTV.md
O mamă a stat închisă pe nedrept 20 de ani pentru că și-ar fi ucis cei patru copii. A respins compensația de 2 milioane de dolari oferită de autorități - VIDEO
Acum 12 ore
09:50
Noi detalii despre perchezițiile în cadrul cauzei penale inițiate pe faptele de corupere electorală. Două persoane - reținute: „Una a refuzat să deschidă ușa și a aruncat pe geam o geantă cu mai multe obiecte de interes pentru cauza penală” - VIDEO
09:40
Percheziții în capitală. Un bărbat - bănuit de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor. Ce au găsit procurorii la domiciliul acestuia - VIDEO ProTV.md
Percheziții în capitală. Un bărbat - bănuit de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor. Ce au găsit procurorii la domiciliul acestuia - VIDEO
09:40
Noi detalii despre perchezițiile în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală. Două persoane - reținute: „Una dintre acestea a refuzat să deschidă ușa și a aruncat pe geam o geantă ce conținea mai multe obiecte de interes pentru cauza penală” - VIDEO
09:30
FCSB, victorie dra-ma-ti-că împotriva lui Drita! A revenit de la 0-2 și s-a impus în prelungiri ProTV.md
FCSB, victorie dra-ma-ti-că împotriva lui Drita! A revenit de la 0-2 și s-a impus în prelungiri
09:30
Echipa Sheriff a fost învinsă în Liga Conferinței. Meciul contra lui Anderlecht (Belgia), din prima manșă a turului trei preliminar al competiției, s-a încheiat cu scorul de 3-0 pentru gazde ProTV.md
Echipa Sheriff a fost învinsă în Liga Conferinței. Meciul contra lui Anderlecht (Belgia), din prima manșă a turului trei preliminar al competiției, s-a încheiat cu scorul de 3-0 pentru gazde
09:30
FC Milsami s-a impus cu scorul de 3-2 în fața echipei Virtus din San Marino, în prima manșă a turului trei preliminar al Ligii Conferinței ProTV.md
FC Milsami s-a impus cu scorul de 3-2 în fața echipei Virtus din San Marino, în prima manșă a turului trei preliminar al Ligii Conferinței
09:00
Finală epică la Toronto, acolo unde Ben Shelton a revenit de la 0-1 la seturi pentru a cuceri titlul, în faţa lui Karen Khachanov ProTV.md
Finală epică la Toronto, acolo unde Ben Shelton a revenit de la 0-1 la seturi pentru a cuceri titlul, în faţa lui Karen Khachanov
08:50
Cabinetul de securitate al Israelului aprobă ocuparea orașului Gaza. Opoziția califică decizia drept „un dezastru” ProTV.md
Cabinetul de securitate al Israelului aprobă ocuparea orașului Gaza. Opoziția califică decizia drept „un dezastru”
08:40
Victoria Mboko, noul fenomen al tenisului! Adolescenta a învins-o pe Osaka în finală la Montreal ProTV.md
Victoria Mboko, noul fenomen al tenisului! Adolescenta a învins-o pe Osaka în finală la Montreal
