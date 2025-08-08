Cele două persoane reținute în urma perchezițiilor din cadrul cauzei penale inițiate pe faptele de corupere electorală, plasate în arest pentru 30 de zile
ProTV.md, 8 august 2025 16:50
Cele două persoane reținute în urma perchezițiilor din cadrul cauzei penale inițiate pe faptele de corupere electorală, plasate în arest pentru 30 de zile
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 08.08.2025
Acum 15 minute
16:50
Cele două persoane reținute în urma perchezițiilor din cadrul cauzei penale inițiate pe faptele de corupere electorală, plasate în arest pentru 30 de zile # ProTV.md
Cele două persoane reținute în urma perchezițiilor din cadrul cauzei penale inițiate pe faptele de corupere electorală, plasate în arest pentru 30 de zile
Acum 30 minute
16:40
Prinși în flagrant: Doi adolescenți au fost depistați de poliție chiar în timp ce intenționau să plaseze droguri în ascunzișuri - VIDEO # ProTV.md
Prinși în flagrant: Doi adolescenți au fost depistați de poliție chiar în timp ce intenționau să plaseze droguri în ascunzișuri - VIDEO
Acum o oră
16:20
Toate magazinele din Bulgaria trebuie să afișeze de azi preţurile atât în leva, cât și în euro # ProTV.md
Toate magazinele din Bulgaria trebuie să afișeze de azi preţurile atât în leva, cât și în euro
Acum 2 ore
15:50
Ucraina va declara Ziua limbii române sărbătoare oficială. Anunțul unui oficial român
15:50
Premierul polonez Donald Tusk afirmă că o pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape, după o discuţie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski # ProTV.md
Premierul polonez Donald Tusk afirmă că o pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape, după o discuţie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski
15:40
Fox News: Întâlnirea Putin - Trump ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare
15:30
Sergiu Spoială - câștigător al funcției de administrator al Aeroportului Internațional Chișinău # ProTV.md
Sergiu Spoială - câștigător al funcției de administrator al Aeroportului Internațional Chișinău
15:20
SHS va oferi date mai exact despre starea vremii și nivelul apei: Instituția a fost dotată cu stații meteorologice și hidrologice avansate - FOTO # ProTV.md
SHS va oferi date mai exact despre starea vremii și nivelul apei: Instituția a fost dotată cu stații meteorologice și hidrologice avansate - FOTO
15:20
Întâlnirea Putin - Trump ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare (Fox News)
Acum 4 ore
15:00
Atenție, șoferi. Traficul rutier - suspendat parțial pe strada Calea Orheiului din capitală # ProTV.md
Atenție, șoferi. Traficul rutier - suspendat parțial pe strada Calea Orheiului din capitală
15:00
Rusia are un catalog unde copiii ucraineni pot fi adoptați cu un singur click, sortaţi după trăsături # ProTV.md
Rusia are un catalog unde copiii ucraineni pot fi adoptați cu un singur click, sortaţi după trăsături
14:50
Transportatorii anunță că vor ieși din nou la protest. Care sunt revendicările
14:40
Un bărbat din Ucraina - prins în timp ce încerca să traverseze frontiera spre Republica Moldova, cu balonul de aer. Cu cât și-ar fi procurat parapanta - FOTO # ProTV.md
Un bărbat din Ucraina - prins în timp ce încerca să traverseze frontiera spre Republica Moldova, cu balonul de aer. Cu cât și-ar fi procurat parapanta - FOTO
14:20
Cod GALBEN de caniculă - emis de meteorologi. Care regiune a țării este vizată - FOTO
14:10
Culisele discuțiilor Trump-Putin. Ce îi va cere săptămâna viitoare liderul de la Kremlin președintelui american # ProTV.md
Culisele discuțiilor Trump-Putin. Ce îi va cere săptămâna viitoare liderul de la Kremlin președintelui american
14:00
Atenție, șoferi. Traficul rutier va fi suspendat, pe o stradă din sectorul Râșcani al capitalei # ProTV.md
Atenție, șoferi. Traficul rutier va fi suspendat, pe o stradă din sectorul Râșcani al capitalei
13:40
Trei persoane, printre care un preot, plasați în arest pentru vânzarea drogurilor. Ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor - VIDEO # ProTV.md
Trei persoane, printre care un preot, plasați în arest pentru vânzarea drogurilor. Ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor - VIDEO
13:40
IGPF, despre informațiile apărute conform cărora grănicerii ucraineni ar avea permisiunea de a intra pe teritoriul Moldovei pentru a urmări persoane care evită controlul: „Un fals” # ProTV.md
IGPF, despre informațiile apărute conform cărora grănicerii ucraineni ar avea permisiunea de a intra pe teritoriul Moldovei pentru a urmări persoane care evită controlul: „Un fals”
Acum 6 ore
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 08.08.2025
12:20
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
12:20
Accident grav în capitală. Un motociclist a murit pe loc, după ce a fost lovit de o mașină: Șoferul urmează a fi reținut. Imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Accident grav în capitală. Un motociclist a murit pe loc, după ce a fost lovit de o mașină: Șoferul urmează a fi reținut. Imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO
12:20
ONU cere Israelului să oprească preluarea militară totală a Gaza: Această escaladare va aduce suferințe și distrugeri majore # ProTV.md
ONU cere Israelului să oprească preluarea militară totală a Gaza: Această escaladare va aduce suferințe și distrugeri majore
12:10
Tragic. Un motociclist a murit pe loc, după ce a fost lovit de o mașină, în capitală: Șoferul urmează a fi reținut. Imagini de la locul impactului - VIDEO # ProTV.md
Tragic. Un motociclist a murit pe loc, după ce a fost lovit de o mașină, în capitală: Șoferul urmează a fi reținut. Imagini de la locul impactului - VIDEO
12:00
Un moldovean a ascuns sub scaunul autoturismului aproape 30 de mii de euro. Șoferul a fost sancționat # ProTV.md
Un moldovean a ascuns sub scaunul autoturismului aproape 30 de mii de euro. Șoferul a fost sancționat
12:00
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară # ProTV.md
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
11:50
„Etapa finală a distrugerii companiei”. Gazprom a venit cu o reacție după retragerea licenței Moldovagaz # ProTV.md
„Etapa finală a distrugerii companiei”. Gazprom a venit cu o reacție după retragerea licenței Moldovagaz
11:50
Armenia şi Azerbaidjanul semnează vineri acordul de pace la Washington. Anunțul, făcut de Trump: „Acest lucru se întâmplă datorită mie” # ProTV.md
Armenia şi Azerbaidjanul semnează vineri acordul de pace la Washington. Anunțul, făcut de Trump: „Acest lucru se întâmplă datorită mie”
11:40
Accident în capitală. Un automobil s-a lovit cu o motocicletă. Imagini de la locul impactului - VIDEO # ProTV.md
Accident în capitală. Un automobil s-a lovit cu o motocicletă. Imagini de la locul impactului - VIDEO
Acum 8 ore
10:40
Conflict pe o stradă din Bălți. Un bărbat - transportat la spital, după ce a fost bătut de un șofer. Imagini surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
Conflict pe o stradă din Bălți. Un bărbat - transportat la spital, după ce a fost bătut de un șofer. Imagini surprinse de martori - VIDEO
10:30
Ministrul Justiției, despre amenințările la adresa judecătorilor: „Sunt inadmisibile într-o societate democratică” # ProTV.md
Ministrul Justiției, despre amenințările la adresa judecătorilor: „Sunt inadmisibile într-o societate democratică”
10:30
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor # ProTV.md
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor
10:30
Complex rezidențial nou în Rîșcani — acolo unde calitatea întâlnește confortul
10:30
O mamă a stat închisă pe nedrept 20 de ani pentru că și-ar fi ucis cei patru copii. A respins compensația de 2 milioane de dolari oferită de autorități - VIDEO # ProTV.md
O mamă a stat închisă pe nedrept 20 de ani pentru că și-ar fi ucis cei patru copii. A respins compensația de 2 milioane de dolari oferită de autorități - VIDEO
09:50
Noi detalii despre perchezițiile în cadrul cauzei penale inițiate pe faptele de corupere electorală. Două persoane - reținute: „Una a refuzat să deschidă ușa și a aruncat pe geam o geantă cu mai multe obiecte de interes pentru cauza penală” - VIDEO # ProTV.md
Noi detalii despre perchezițiile în cadrul cauzei penale inițiate pe faptele de corupere electorală. Două persoane - reținute: „Una a refuzat să deschidă ușa și a aruncat pe geam o geantă cu mai multe obiecte de interes pentru cauza penală” - VIDEO
09:40
Percheziții în capitală. Un bărbat - bănuit de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor. Ce au găsit procurorii la domiciliul acestuia - VIDEO # ProTV.md
Percheziții în capitală. Un bărbat - bănuit de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor. Ce au găsit procurorii la domiciliul acestuia - VIDEO
09:40
Noi detalii despre perchezițiile în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală. Două persoane - reținute: „Una dintre acestea a refuzat să deschidă ușa și a aruncat pe geam o geantă ce conținea mai multe obiecte de interes pentru cauza penală” - VIDEO # ProTV.md
Noi detalii despre perchezițiile în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală. Două persoane - reținute: „Una dintre acestea a refuzat să deschidă ușa și a aruncat pe geam o geantă ce conținea mai multe obiecte de interes pentru cauza penală” - VIDEO
09:30
FCSB, victorie dra-ma-ti-că împotriva lui Drita! A revenit de la 0-2 și s-a impus în prelungiri # ProTV.md
FCSB, victorie dra-ma-ti-că împotriva lui Drita! A revenit de la 0-2 și s-a impus în prelungiri
09:30
Echipa Sheriff a fost învinsă în Liga Conferinței. Meciul contra lui Anderlecht (Belgia), din prima manșă a turului trei preliminar al competiției, s-a încheiat cu scorul de 3-0 pentru gazde # ProTV.md
Echipa Sheriff a fost învinsă în Liga Conferinței. Meciul contra lui Anderlecht (Belgia), din prima manșă a turului trei preliminar al competiției, s-a încheiat cu scorul de 3-0 pentru gazde
09:30
FC Milsami s-a impus cu scorul de 3-2 în fața echipei Virtus din San Marino, în prima manșă a turului trei preliminar al Ligii Conferinței # ProTV.md
FC Milsami s-a impus cu scorul de 3-2 în fața echipei Virtus din San Marino, în prima manșă a turului trei preliminar al Ligii Conferinței
Acum 12 ore
09:00
Finală epică la Toronto, acolo unde Ben Shelton a revenit de la 0-1 la seturi pentru a cuceri titlul, în faţa lui Karen Khachanov # ProTV.md
Finală epică la Toronto, acolo unde Ben Shelton a revenit de la 0-1 la seturi pentru a cuceri titlul, în faţa lui Karen Khachanov
08:50
Cabinetul de securitate al Israelului aprobă ocuparea orașului Gaza. Opoziția califică decizia drept „un dezastru” # ProTV.md
Cabinetul de securitate al Israelului aprobă ocuparea orașului Gaza. Opoziția califică decizia drept „un dezastru”
08:40
Victoria Mboko, noul fenomen al tenisului! Adolescenta a învins-o pe Osaka în finală la Montreal # ProTV.md
Victoria Mboko, noul fenomen al tenisului! Adolescenta a învins-o pe Osaka în finală la Montreal
08:30
Curs valutar BNM pentru 8 august. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:30
O nouă ofensivă a administraţiei Trump împotriva Europei. Ce le-a ordonat Rubio diplomaţilor americani # ProTV.md
O nouă ofensivă a administraţiei Trump împotriva Europei. Ce le-a ordonat Rubio diplomaţilor americani
08:10
BBC: De ce discuţiile dintre Trump şi Putin nu vor duce la încetarea rapidă a războiului din Ucraina # ProTV.md
BBC: De ce discuţiile dintre Trump şi Putin nu vor duce la încetarea rapidă a războiului din Ucraina
08:00
Donald Trump anunță că se întâlnește cu Putin dacă e prezent și Zelenski. După refuzul Moscovei, Trump se răzgândește și renunță la condiționare. Presa rusă: Putin a câștigat # ProTV.md
Donald Trump anunță că se întâlnește cu Putin dacă e prezent și Zelenski. După refuzul Moscovei, Trump se răzgândește și renunță la condiționare. Presa rusă: Putin a câștigat
Acum 24 ore
23:00
Washingtonul vrea o întâlnire Putin–Zelenski înaintea discuțiilor cu Trump
22:40
Campioana Moldovei, Milsami Orhei și vicecampioana Sheriff Tiraspol sunt singurele echipe moldovenești care au mai rămas să lupte în acest sezon în cupele europene - VIDEO # ProTV.md
Campioana Moldovei, Milsami Orhei și vicecampioana Sheriff Tiraspol sunt singurele echipe moldovenești care au mai rămas să lupte în acest sezon în cupele europene - VIDEO
22:40
Cum încearcă Ucraina să rezolve o problemă delicată, speculată din plin de propaganda rusă: Camere video corporale # ProTV.md
Cum încearcă Ucraina să rezolve o problemă delicată, speculată din plin de propaganda rusă: Camere video corporale
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.