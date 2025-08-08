/VIDEO/ Accident fatal în Chișinău: Un motociclist a fost lovit de o mașină

TV8, 8 august 2025 12:20

/VIDEO/ Accident fatal în Chișinău: Un motociclist a fost lovit de o mașină

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 5 minute
12:20
/VIDEO/ Accident fatal în Chișinău: Un motociclist a fost lovit de o mașină TV8
Acum o oră
11:50
/VIDEO/ Cămile pe străzile Budapestei: Cum au protestat agricultorii față de riscul deșertificării TV8
Acum 2 ore
11:20
Moldcell, recunoscută oficial drept cea mai bună rețea mobilă din Republica Moldova /P/ TV8
11:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1262: Dorința lui Putin, furia Gazpromului și negocieri pe muchie de cuțit. Trump: Voi face tot ce pot TV8
11:20
/VIDEO/ Îndemn la vot pentru Simion, „europenii râd, rușii râd”, „se spune că Șor e hoț”: Dezvăluiri din telefoanele grupării criminale TV8
11:10
Fără apă caldă până în septembrie: Circa 1.000 de locuitori din Chișinău vor fi afectați TV8
10:40
Acord de pace istoric la Casa Albă: Armenia și Azerbaidjanul se întâlnesc față în față la Washington TV8
Acum 4 ore
10:20
/VIDEO/ Prinși din nou în schema coruperii electorale: 2 reținuți și ușă spartă după 78 de percheziții în țară TV8
09:50
Gazprom, revoltat după retragerea licenței Moldovagaz. Slusari: „Declarație plină de falsuri și amenințări” TV8
09:20
Preliminariile Ligii Conferinței: Echipele din Moldova au obținut o victorie și o înfrângere TV8
08:50
/VIDEO/ Rusia promite „deschidere” pentru migranții moldoveni: Ce se ascunde în spatele decretului semnat de Vladimir Putin? TV8
Acum 6 ore
08:20
/VIDEO/ Primul mall cu roboți din lume: Sunt chelneri, bucătari și farmaciști TV8
07:50
Horoscop 8 august 2025 de la ChatGPT: Gemenii fac alegeri importante, Vărsătorii primesc vești, iar Leii atrag oportunități TV8
07:10
/METEO/ Cer senin și fără precipitații: Temperaturile prognozate pe astăzi, 8 august 2025 TV8
Acum 24 ore
23:20
/VIDEO/ O plantă rară a înflorit la Varșovia: De ce e numită „floarea cadavrului” TV8
23:10
Copii ucraineni „sortați” online după culoarea ochilor sau a părului: Un ONG acuză Rusia de trafic de minori TV8
23:00
/VIDEO/ Cum e văzută condamnarea Evgheniei Guțul: „Un fel de debut pentru justiția Moldovei” TV8
22:50
Seară de foc pentru Milsami și Sheriff: Cu cine vor da piept ultimele echipe din Moldova rămase în cupele europene TV8
22:20
Începe bătălia pentru Balonul de Aur 2025: 30 de fotbaliști au fost nominalizați la marele premiu TV8
22:00
/VIDEO/ Criza apei atinge cote dramatice în Gaza: „Copiii au devenit cărători de bidoane de plastic” TV8
21:30
Germania prelungește controalele la frontiere pentru încă șase luni: Mii de migranți ilegali respinși în doar trei luni TV8
21:00
/VIDEO/ Accident grav pe tiroliană, la Chișinău: O femeie a rămas suspendată deasupra lacului TV8
20:40
/VIDEO/ „Povară financiară mai ușor de gestionat”: Prognozele experților economici după ce s-a redus rata dobânzii TV8
20:10
Trump, optimist după întâlnirea Witkoff-Putin: Ce condiții pentru pace a prezentat SUA Rusiei TV8
19:20
Alegeri parlamentare 2025: Lista celor care se vor deputați independenți, se extinde TV8
18:40
/VIDEO/ Panică pe o plajă din Turcia: Momentul în care rechinii s-au apropiat de mal TV8
18:20
/VIDEO/ Zi de doliu în România: Fostul președinte Ion Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare TV8
18:10
/VIDEO/ Declarațiile Marinei Tauber la „Întreabă Ghețu”, probă în dosarul contra Evgheniei Guțul: „Oferim premii, Ilan Șor personal” TV8
17:30
Tragedie la Cahul: Băiatul dispărut de două zile a fost găsit mort TV8
17:20
Dosarul extrădării lui Plahotniuc: Când va fi examinată cererea Moldovei de către judecătorii greci TV8
17:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1261: Discuții telefonice, scandal de spionaj și atac cu drone. Putin este gata de întâlnire cu Trump TV8
16:30
Atac cu furca la Telenești: Un bătrân a fost transportat de urgență la spital TV8
16:00
/VIDEO/ „Fără să vreau”: Explicația simpatizantei lui Guțul, care a scuipat-o pe jurnalista TV8 TV8
15:50
/VIDEO/ Zelenski, prima reacție la propunerea lui Trump: Locul unde Putin este dispus să se întâlnească TV8
15:30
/DOC/ Peste 83.000.000 de lei pentru proteste în doar 9 zile: Detalii din sentința pe 414 pagini a Evgheniei Guțul TV8
15:10
/HARTĂ/ Pericol de incendii în jumătate de Moldova: Meteorologii anunță cod galben. Perioada vizată TV8
14:50
/VIDEO/ Afacere cu droguri în Chișinău, stopată: 4 arestări și marfă de sute de mii de lei confiscată TV8
14:50
/VIDEO/ Nicanor Ciochină, încă 60 de zile sub control judiciar: „Nu mai pot comenta nimic” TV8
14:10
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 671: Blocadă navală în Yemen și decizie radicală a Sloveniei. Un oficial UE acuză genocid TV8
14:00
Noi prețuri la benzină și motorină: Cât vor costa carburanții pe 8 august 2025 TV8
13:40
/VIDEO/ „Nu mai pot comenta nimic”: Prima reacție a lui Nicanor Ciochină la cererea de prelungire a controlului judiciar TV8
13:10
Vești bune de la Banca Națională: Rata dobânzii a fost redusă TV8
12:40
Membra CSM, Livia Mitrofan, terorizată ca-n filmele de groază: „Noaptea, sunau încontinuu la ușă” TV8
Ieri
12:10
/VIDEO/ Kremlinul și Washingtonul s-au înțeles: Vladimir Putin și Donald Trump se vor întâlni în curând TV8
12:00
Dat în căutare: Un băiat din Cahul, dispărut de 2 zile. Poliția cere ajutor TV8
11:30
Au mai rămas 7 zile: Moldovenii din străinătate, îndemnați să se înregistreze pentru votul prin corespondență TV8
11:10
/VIDEO/ Val de apeluri false la Serviciul 112: Sunt generate de roboți și IA TV8
11:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1261: Discuții telefonice, scandal de spionaj și atac masiv cu drone. Trump: Războiul trebuie oprit TV8
10:40
Scandal de proporții în Grecia: Miniștri suspectați de fraudă cu bani europeni, dar protejați de premier TV8
10:20
„La mine la ușă, poliția bate”: 78 de percheziții într-un dosar de corupere electorală TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.