SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară

ProTV.md, 8 august 2025 12:00

SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară

Acum 5 minute
12:00
Un moldovean a ascuns sub scaunul autoturismului aproape 30 de mii de euro. Șoferul a fost sancționat ProTV.md
12:00
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară ProTV.md
Acum 10 minute
12:10
Tragic. Un motociclist a murit pe loc, după ce a fost lovit de o mașină, în capitală: Șoferul urmează a fi reținut. Imagini de la locul impactului - VIDEO ProTV.md
Acum 15 minute
11:50
„Etapa finală a distrugerii companiei”. Gazprom a venit cu o reacție după retragerea licenței Moldovagaz ProTV.md
11:50
Armenia şi Azerbaidjanul semnează vineri acordul de pace la Washington. Anunțul, făcut de Trump: „Acest lucru se întâmplă datorită mie” ProTV.md
Acum 30 minute
11:40
Accident în capitală. Un automobil s-a lovit cu o motocicletă. Imagini de la locul impactului - VIDEO ProTV.md
Acum 2 ore
10:40
Conflict pe o stradă din Bălți. Un bărbat - transportat la spital, după ce a fost bătut de un șofer. Imagini surprinse de martori - VIDEO ProTV.md
10:30
Ministrul Justiției, despre amenințările la adresa judecătorilor: „Sunt inadmisibile într-o societate democratică” ProTV.md
10:30
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor ProTV.md
10:30
Complex rezidențial nou în Rîșcani — acolo unde calitatea întâlnește confortul ProTV.md
10:30
O mamă a stat închisă pe nedrept 20 de ani pentru că și-ar fi ucis cei patru copii. A respins compensația de 2 milioane de dolari oferită de autorități - VIDEO ProTV.md
Acum 4 ore
09:50
Noi detalii despre perchezițiile în cadrul cauzei penale inițiate pe faptele de corupere electorală. Două persoane - reținute: „Una a refuzat să deschidă ușa și a aruncat pe geam o geantă cu mai multe obiecte de interes pentru cauza penală” - VIDEO ProTV.md
09:40
Percheziții în capitală. Un bărbat - bănuit de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor. Ce au găsit procurorii la domiciliul acestuia - VIDEO ProTV.md
09:40
Noi detalii despre perchezițiile în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală. Două persoane - reținute: „Una dintre acestea a refuzat să deschidă ușa și a aruncat pe geam o geantă ce conținea mai multe obiecte de interes pentru cauza penală” - VIDEO ProTV.md
09:30
FCSB, victorie dra-ma-ti-că împotriva lui Drita! A revenit de la 0-2 și s-a impus în prelungiri ProTV.md
09:30
Echipa Sheriff a fost învinsă în Liga Conferinței. Meciul contra lui Anderlecht (Belgia), din prima manșă a turului trei preliminar al competiției, s-a încheiat cu scorul de 3-0 pentru gazde ProTV.md
09:30
FC Milsami s-a impus cu scorul de 3-2 în fața echipei Virtus din San Marino, în prima manșă a turului trei preliminar al Ligii Conferinței ProTV.md
09:00
Finală epică la Toronto, acolo unde Ben Shelton a revenit de la 0-1 la seturi pentru a cuceri titlul, în faţa lui Karen Khachanov ProTV.md
08:50
Cabinetul de securitate al Israelului aprobă ocuparea orașului Gaza. Opoziția califică decizia drept „un dezastru” ProTV.md
08:40
Victoria Mboko, noul fenomen al tenisului! Adolescenta a învins-o pe Osaka în finală la Montreal ProTV.md
08:30
Curs valutar BNM pentru 8 august. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
08:30
O nouă ofensivă a administraţiei Trump împotriva Europei. Ce le-a ordonat Rubio diplomaţilor americani ProTV.md
08:10
BBC: De ce discuţiile dintre Trump şi Putin nu vor duce la încetarea rapidă a războiului din Ucraina ProTV.md
Acum 6 ore
08:00
Donald Trump anunță că se întâlnește cu Putin dacă e prezent și Zelenski. După refuzul Moscovei, Trump se răzgândește și renunță la condiționare. Presa rusă: Putin a câștigat ProTV.md
Acum 24 ore
23:00
Washingtonul vrea o întâlnire Putin–Zelenski înaintea discuțiilor cu Trump ProTV.md
22:40
Campioana Moldovei, Milsami Orhei și vicecampioana Sheriff Tiraspol sunt singurele echipe moldovenești care au mai rămas să lupte în acest sezon în cupele europene - VIDEO ProTV.md
22:40
Cum încearcă Ucraina să rezolve o problemă delicată, speculată din plin de propaganda rusă: Camere video corporale ProTV.md
22:30
Aproape 80 de percheziții în mai multe localități din țără într-o cauză penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. Detaliile poliției - VIDEO ProTV.md
22:30
Benfica, Feyenoord și Brugge au câștigat cele mai tari dueluri din prima manșă a turului trei de calificare în Liga Campionilor - VIDEO ProTV.md
22:30
Netanyahu confirmă că Israelul vrea să preia controlul asupra Fâșiei Gaza, dar „nu să o guverneze” ProTV.md
22:20
US Open 2025 a anunţat cel mai mare fond de premiere din istoria tenisului. Ce valoare va avea - VIDEO ProTV.md
22:20
Thomas Muller a semnat cu noua echipă! După 33 de trofee cu Bayern, neamțul a spus adio Europei - VIDEO ProTV.md
22:10
Bătaie ca-n filme în Como-Betis! S-au împărțit pumni ca la box! Un fotbalist și-a lovit coechipierul - VIDEO ProTV.md
22:10
Primii doi favoriți, out în semifinale la Toronto! Zverev, răpus după ce a irosit o minge de meci - VIDEO ProTV.md
22:10
Semifinale dramatice la Montreal! Rybakina, out, după ce a avut minge de meci! Osaka, record fabulos - VIDEO ProTV.md
22:10
Luis Suárez, decisiv în victoria lui Inter Miami cu 3-1 împotriva lui Pumas în Leagues Cup - VIDEO ProTV.md
22:00
Regiunea transnistreană intră în colaps, regimul separatist de la Tiraspol a rămas fără bani după ce Rusia a refuzat să mai pompeze fonduri ProTV.md
22:00
Italia construiește cel mai lung pod suspendat din lume: va lega insula Sicilia de restul continentului european - VIDEO ProTV.md
21:50
Ucraina, sub asaltul dronelor rusești: atac masiv asupra Dnipro, Krivoi Rog și Nikolaev. Zeci de civili răniți, locuințe și instituții publice distruse - VIDEO ProTV.md
21:40
Furtuna de aseară a făcut ravagii în nordul țării și în capitală: copaci doborâți, mașini avariate și drumuri blocate de arbori - VIDEO ProTV.md
21:40
Sudul Franței, în flăcări de peste 24 de ore: un mort, 13 răniți și peste 16.000 de hectare de vegetație distruse de incendii de proporții - VIDEO ProTV.md
21:30
Zi de doliu național în România: Ion Iliescu, primul președinte post-comunist, condus pe ultimul drum în cadrul unei ceremonii oficiale și discrete - VIDEO ProTV.md
21:20
Putin și Trump urmează să se întâlnească în curând. Zelenski cere armistițiu ca precondiție pentru dialog - VIDEO ProTV.md
21:20
Miros greu de suportat și sute de pești morți pe luciul apei: lacul din Dănceni, afectat de lipsa oxigenului. Autoritățile intervin pentru igienizare - VIDEO ProTV.md
21:10
„Comandă politică și justiție televizată”. Reacția lui Nicanor Ciochină după ce judecătorii au prelungit controlului judiciar cu încă 60 de zile - VIDEO ProTV.md
20:50
Un ministru sârb a suferit un accident vascular cerebral în direct, în timpul unei emisiuni TV - VIDEO ProTV.md
20:40
Tentativă de sfidare a legii la Comrat: Adunarea Populară vrea ca Guțul să-și continue mandatul de bașcan, în pofida deciziei instanței - VIDEO ProTV.md
20:20
Începe bătălia pentru Balonul de Aur 2025! Nominalizările revistei France Football ProTV.md
20:20
Încă un candidat independent intră în cursa pentru alegerile parlamentare din toamnă - VIDEO ProTV.md
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 07.08.2025 ProTV.md
