/VIDEO/ Rusia promite „deschidere” pentru migranții moldoveni: Ce se ascunde în spatele decretului semnat de Vladimir Putin?
TV8, 8 august 2025 08:50
/VIDEO/ Rusia promite „deschidere” pentru migranții moldoveni: Ce se ascunde în spatele decretului semnat de Vladimir Putin?
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 15 minute
08:50
Acum o oră
Acum 2 ore
07:50
07:10
Acum 12 ore
23:10
23:00
22:50
22:20
22:00
21:30
21:00
20:40
20:10
Acum 24 ore
18:20
18:10
17:20
17:10
16:00
15:50
15:30
15:10
14:50
14:50
14:10
13:40
12:40
12:10
11:30
11:10
10:40
10:10
10:10
09:50
09:20
Ieri
08:50
08:50
07:20
6 august 2025
23:10
22:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.