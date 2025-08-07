/VIDEO/ Panică pe o plajă din Turcia: Momentul în care rechinii s-au apropiat de mal
TV8, 7 august 2025 18:40
/VIDEO/ Panică pe o plajă din Turcia: Momentul în care rechinii s-au apropiat de mal
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
Acum o oră
18:20
18:10
Acum 2 ore
17:20
17:10
Acum 4 ore
16:00
15:50
15:30
15:10
Acum 6 ore
14:50
14:50
14:10
13:40
Acum 8 ore
12:40
12:10
11:30
11:10
Acum 12 ore
10:40
10:10
10:10
09:50
09:20
08:50
08:50
07:20
Acum 24 ore
23:10
22:40
22:30
21:50
21:50
21:40
20:50
20:40
20:20
19:30
19:20
19:00
Ieri
18:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.