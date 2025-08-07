Circa 60 de mii de permise de conducere de model național sunt deținute de locuitorii din regiunea transnistreană
Oficial.md, 7 august 2025 14:10
Potrivit datelor extrase din Registrul de stat al conducătorilor auto și din Registrul de stat..
• • •
Acum 5 minute
14:20
Pentru sporirea siguranței pietonilor care traversează bd. Moscova, în zona CC „Soiuz” și McDonald’s, au..
14:20
După încheierea primei etape de admitere în învățământul liceal, 11 215 elevi au fost deja..
Acum 10 minute
14:10
Maxim Moroșan, președintele Organizației Teritoriale Bălți a PSRM, consilier municipal, a anunțat vești bune pentru..
14:10
Acum o oră
13:20
Din cele peste 9.500 de cereri depuse pentru clasa I în municipiul Chișinău, până la..
Acum 2 ore
13:10
Cadrul normativ fiscal și vamal, actualizat pentru a facilita interacțiunea contribuabililor cu autoritățile # Oficial.md
În ședința Guvernului a fost aprobat proiectul de hotărâre elaborat de Ministerul Finanțelor, care introduce modificări ce..
12:40
Venituri de circa 22,6 miliarde de lei au fost încasate de Serviciul Vamal și transferate către bugetul de stat # Oficial.md
În perioada ianuarie–iulie 2025, la bugetul de stat au fost încasate venituri administrate de Serviciul..
12:20
Primăria Chișinău în colaborare cu Cenaclul Literar-Artistic „Vocea Generațiilor”, organizează Festivalul-Concurs Internațional „Vocea Generațiilor”, (ediția..
Acum 4 ore
12:10
Progresul de pe șantierul liniei electrice aeriene de Vulcănești–Chișinău: circa 75% din piloni asamblați # Oficial.md
Lucrările pe șantierele liniei electrice aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău înaintează într-un ritm activ..
11:50
Alte 9.500 de familii beneficiază de sprijin prin programul EcoVoucher, primind vouchere în valoare de..
11:50
Partidul Politic Noua Opţiune Istorică este îngrijorat de stagnarea economiei naţionale în general, dar şi..
11:40
FMF caută o companie pentru modernizarea sistemului de încălzire la CPSN de la Vadul lui Vodă # Oficial.md
FMF organizează un concurs pentru identificarea unei companii, care va efectua la cheie toate lucrările..
11:20
Analist politic: Toate afirmațiile pe care le fac liderii politici moldoveni conțin elemente de marketing politico-electoral # Oficial.md
Oricare ar fi coaliția majoritară din viitorul Parlament, inclusiv una fără PAS, Republica Moldova nu..
11:10
(VIDEO) Ion Ceban: Ne-au împărțit în două tabere, iar cetățenii sunt împinși forțat în extreme # Oficial.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului AAlternativa, a avertizat că polarizarea actuală din campania electorală..
11:10
Irina Vlah – cu adresare către Maia Sandu: Oamenii sunt îngroziţi de tempoul cu care creşte datoria de stat # Oficial.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu o adresare către Maia Sandu,..
10:50
Miercuri, 6 august, au fost stabilite cele patru echipe calificate în semifinalele fazei play-off ale..
10:50
81,1 milioane de lei au fost alocați antreprenorilor pentru compensarea costurilor la energia electrică. Această..
10:40
Guvernul Republicii Moldova continuă să susțină tranziția către surse de energie curată. Cabinetul de miniștri..
10:20
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că mai sunt 7 zile în care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot..
Acum 6 ore
10:10
Parlamentul a examinat peste 220 de rapoarte, a desfășurat 10 audieri parlamentare și a examinat 16 moțiuni # Oficial.md
În perioada anilor 2021-2025 au fost transmise Parlamentului pentru examinare 222 de rapoarte din partea..
09:20
Peste 40 de misiuni au fost întreprinse de salvatorii și pompierii din Republica Moldova în..
09:10
Percheziții în mai multe localități ale țării într-o cauză penală privind finanțarea ilegală și coruperea electorală # Oficial.md
La moment, ofițerii INI și polițiştii din BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și procurorilor..
Acum 24 ore
19:00
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească..
17:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la deschiderea oficială a celei de-a XIII-a ediții a..
17:00
Consultări ale Alianței „MOLDOVENII”: Moldova are nevoie de reforme radicale ale politicii economice # Oficial.md
Mediul de afaceri așteaptă din partea autorităților o simplificare a sistemului fiscal și intensificarea dezvoltării..
17:00
(VIDEO) Ion Ceban a inițiat procedura de contestare și suspendare a deciziei cu privire la interdicția impusă de România # Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, liderul Mișcării Alternativa Națională, a anunțat că a..
17:00
Ion Chicu: Situația catastrofală care s-a creat în economie necesită mai mult decât o gestionare competentă # Oficial.md
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Alternativa, spune că situația catastrofală care s-a creat în..
16:30
CUB – înregistrat de CEC la parlamentare: Intrăm cu încrederea deplină că Republica Moldova depune eforturi pentru a-și construi un viitor european # Oficial.md
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) a fost astăzi înregistrat de către Comisia Electorală..
16:20
Astăzi, Comisia Electorală Centrală (CEC) a validat candidatura lui Andrei Năstase la alegerile parlamentare din..
16:20
Guvernul lansează un nou Program pentru dezvoltarea parcurilor industriale în regiunile țării # Oficial.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat crearea unui nou Program de stat pentru constituirea și dezvoltarea..
16:10
Comisia Electorală Centrală a înregistrat, în cadrul ședinței de astăzi, 53 de candidați la funcția de..
15:50
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, condamnă cu fermitate acțiunile grave de intimidare și denigrare îndreptate împotriva..
15:30
Judecătoarea care a examinat dosarul Evgheniei Guțul a fost amenințată cu moartea. CSM solicită organelor de drept să investigheze cazul # Oficial.md
Consiliul Superior al Magistraturii condamnă cu fermitate acțiunile concertate de intimidare îndreptate împotriva unor judecători..
15:20
Se instituie Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice a lucrărilor privind linia electrică aeriană Strășeni – Gutinaș și modernizarea stației electrice Strășeni # Oficial.md
Cabinetul de Miniștri al Republicii Moldova a aprobat instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea..
15:20
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) informează că, începând cu data de 6 august 2025, directorul AAC,..
15:00
Pe 24 august, de la ora 16:00 până la 22:00, Primăria Chișinău vă invită la..
14:50
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale..
14:50
Concursul se va desfășura în baza Regulamentului aprobat prin ordinul directorului general al Agenției Proprietății..
Ieri
13:50
Blocul „Împreună” a depus actele necesare pentru înregistrare la Comisia Electorală Centrală. „În aceste alegeri..
13:20
Ședință la „Moldovagaz” pe subiectul consumului tehnologic și pierderilor de gaze naturale în prima jumătate a anului 2025 # Oficial.md
Volumul consumului tehnologic și pierderilor de gaze naturale în prima jumătate a anului 2025 în..
13:20
Guvernul a aprobat oferirea statutului de producător eligibil mare pentru mai mulți investitori # Oficial.md
Republica Moldova va produce mai multă energie din surse regenerabile, consolidând securitatea energetică națională. Cabinetul..
13:10
Naționala Moldovei WU17 a cedat în primul meci amical disputat împotriva selecționatei similare a României...
13:10
„Inima Moldovei” a protestat la sediul PAS și a cerut excluderea partidului din alegeri # Oficial.md
Președintele PAS, Igor Grosu, a încălcat în mod repetat legislația electorală, ceea ce obligă CEC-ul..
13:10
Andrei Năstase, fost ministru al Afacerilor Interne și potențial candidat independent la funcția de deputat,..
13:00
Salvatorii din nordul țării au fost alertați în amiaza zilei de 5 august 2025, după..
13:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru astăzi, 6 august, între orele 13:00 – 22:00,..
13:00
Guvernul va oferi indemnizații lunare de 3 mii de lei, timp de un an, pentru tinerii angajați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică # Oficial.md
Tinerii care se angajează pentru prima dată în industrii de importanță strategică vor beneficia de..
12:50
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA”, a veni cu..
12:50
Percheziții în dosare de delapidare a averii străine și spălare de bani în domeniul reparației drumurilor # Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze..
12:30
Plahotniuc: Am primit multe semnale și mesaje care confirmă că lumea nu mai suportă această bătaie de joc și își pune speranța într-o salvare, inclusiv își pune speranța în mine… # Oficial.md
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, într-o nouă postare pe rețelele de socializare, și-a anunțat anunțat..
