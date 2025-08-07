VIDEO | Pericol major în Kamceatka după erupția vulcanului Kliucevskoi. Spațiul aerian închis, locuitorii sunt avertizați să evite deplasările
Ziua, 7 august 2025 09:40
Autoritățile ruse au emis cod roșu de pericol pentru aviație în regiunea Kamceatka, după ce vulcanul Kliucevskoi a erupt în dimineața zilei de 7 august, aruncând un imens nor de cenușă la o altitudine de până la 11,5 kilometri. Spațiul aerian din zonă a fost închis, iar riscul pentru zboruri este considerat maxim. Norul de
• • •
Acum 5 minute
09:50
Moscova sare în apărarea Evgheniei Guțul. Avocatul Poporului din Rusia a trimis o sesizare comisarului ONU pentru drepturile omului # Ziua
Kremlinul sare în apărarea Evgheniei Guțul și acuză Chișinăul că a emis o sentință ilegală în raport cu bașcanul Găgăuziei. Avocatul Poporului de la Moscova, Tatiana Moskalkova, a sesizat comisarul ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, despre pretinsele abateri în acest caz. Oficialul rus susține că pronunțarea sentinței de condamnare este o „încălcare gravă a legii
Acum 15 minute
09:40
VIDEO | Pericol major în Kamceatka după erupția vulcanului Kliucevskoi. Spațiul aerian închis, locuitorii sunt avertizați să evite deplasările # Ziua
Autoritățile ruse au emis cod roșu de pericol pentru aviație în regiunea Kamceatka, după ce vulcanul Kliucevskoi a erupt în dimineața zilei de 7 august, aruncând un imens nor de cenușă la o altitudine de până la 11,5 kilometri. Spațiul aerian din zonă a fost închis, iar riscul pentru zboruri este considerat maxim. Norul de
Acum o oră
09:10
Trump confirmă planuri de întâlnire cu Putin „în curând” și negocieri trilaterale cu Zelenski # Ziua
Președintele american Donald Trump a anunțat că o întrevedere cu liderul rus Vladimir Putin ar putea avea loc în scurt timp, menționând că există „șanse foarte bune" ca aceasta să fie organizată în perioada următoare. Declarația a fost făcută în cadrul unui briefing la Casa Albă, unde Trump a evitat să ofere garanții privind un
09:00
Cristina Gherasimov: R. Moldova, pregătită să deschidă negocierile de aderare la UE în septembrie. Primul pilon – justiția și statul de drept # Ziua
Autoritățile Republicii Moldova sunt pregătite să deschidă negocierile de aderare la UE în luna septembrie, susține vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul unei emisiuni la postul public Moldova 1. Potrivit ei, Chișinăul a finalizat etapa tehnică esențială a procesului – screening-ul, care a presupus compararea legislației naționale cu cea europeană. „Suntem la finalul
Acum 2 ore
08:40
Aeroporturile din UE se pregătesc să elimine restricția privind lichidele la bordul avioanelor # Ziua
Aeroporturile din Uniunea Europeană ar putea permite acum cantităţi mai mari de lichide în bagajele de mână, la controalele de securitate, după ce UE a dat undă verde noilor scanere CT. Între timp, însă, consumatorii şi companiile aeriene rămân în dezacord cu privire la taxele suplimentare pentru bagajele de mână, informează Agerpres. În România, actualizarea
08:20
Guvernul va oferi indemnizații lunare de 3.000 de lei, timp de un an, pentru tinerii angajați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică # Ziua
Tnerii care se angajează pentru prima dată în industrii de importanță strategică vor beneficia de o indemnizație lunară, neimpozabilă, în valoare de 3000 de lei, timp de 12 luni. Guvernul a aprobat instituirea Programului Național privind acordarea indemnizațiilor lunare tinerilor angajați. Programul vizează tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, cu o calificare profesională,
08:00
Robert F. Kennedy Jr. anunță că Departamentul Sănătății din SUA va opri dezvoltarea vaccinurilor ARNm # Ziua
Departamentul de Sănătate şi Servicii Sociale (HHS) al SUA a anunţat marţi că va renunţa la activităţile de dezvoltare a vaccinurilor ARNm desfăşurate prin intermediul unităţii sale de cercetare biomedicală, transmite Reuters. Unitatea – Autoritatea pentru Cercetare şi Dezvoltare Biomedicală Avansată (BARDA) – sprijină companiile în dezvoltarea de produse medicale pentru a răspunde ameninţărilor la
Acum 24 ore
20:20
Inculpatul care marți a fugit de sub nasul polițiștilor în Judecătoria Cimișlia, găsit ascuns în raionul Dubăsari # Ziua
Tânărul ucrainean, acuzat de agresiune sexuală și care a fugit de polițiști din incinta Judecătoriei Cimișlia, a fost reținut, la o zi de la evadare. Potrivit IGP, acesta se ascundea la un prieten din raionul Dubăsari, într-o localitate din stânga Nistrului aflată sub jurisdicția Chișinăului. Polițiștii anunță că acesta este escortat la Penitenciarul nr. 13,
19:50
O femeie a fost rănită, după ce un copac uscat a căzut într-o curte din sectorul Botanica al Capitalei # Ziua
O femeie a fost rănită, după ce un copac s-a prăbușit, în această seară, într-o curte din sectorul Botanica al Chișinăului. Copacul a fost doborât de vântul puternic. La fața locului a venit un echipaj de medici, care i-a acordat femeii ajutor medical. Amintim că până la ora 22.00 este valabil codul galben de instabilitate
19:10
Comratul califică ilegală condamnarea Evgheniei Guțul și amenință cu proteste. Printr-o rezoluție, deputații locali au creat un comitet „pentru apărarea autonomiei” # Ziua
Spirite încinse la Comrat, acolo unde deputații Adunării Populare au adoptat o rezoluție prin care nu recunosc legalitatea sentinței de condamnare a bașcanului Evghenia Guțul. Aceștia anunță proteste masive în regiune și crearea unui comitet regional pentru „apărarea autonomiei" și coordonarea acțiunilor ulterioare. În rezoluția adoptată se menționează că procesul intentat împotriva Evgheniei Guțul a fost
17:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marți că actualul vicepreședinte JD Vance este „cel mai probabil" succesorul său politic și candidatul Partidului Republican la alegerile prezidențiale din 2028. Aceasta este cea mai clară susținere exprimată public până acum de Trump în favoarea lui Vance ca potențial viitor președinte. „Ei bine, cred că cel mai
17:20
Ziua în care s-a născut din nou. Preafericitul Daniel, Patriarhul României, împlinește 38 de ani de la tunderea în monahism # Ziua
Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel, împlinește astăzi 38 de ani de când a îmbrăcat haina monahală. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a primit taina călugăriei la Mănăstirea Sihăstria, în ziua de 6 august 1987, și l-a avut ca naș de călugărie pe Sfântul Cuvios Ilie Cleopa, care i-a și dat numele de Daniel. Avea atunci 36
17:10
Un ucrainean, anchetat pentru agresiune sexuală, a fugit dintr-o judecătorie. IGP este în căutarea evadatului # Ziua
Poliția este în alertă, după ce un tânăr de 22 de ani, cetățean al Ucrainei, învinuit într-un dosar penal, a fugit marți din incinta Judecătoriei Cimișlia, acolo unde fusese escortat de polițiști. Evadarea a fost confirmată de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care susține că autoritățile sunt în alertă și organizează operațiuni pentru
16:30
Karol Nawrocki, învestit în funcție: „Polonia face parte din UE, dar este și va rămâne Polonia” # Ziua
Istoricul conservator Karol Nawrocki, în vârstă de 42 de ani, a fost învestit miercuri în funcţia de nou preşedinte al Poloniei în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate în Parlamentul de la Varșovia. Evenimentul marchează începutul unei perioade potențial tensionate în coabitarea cu guvernul centrist condus de Donald Tusk, notează presa internațională Victoria lui Nawrocki în
16:10
Candidatul independent Andrei Năstase, înregistrat de CEC în cursa pentru scrutinul parlamentar. Acesta va fi al patrulea în buletinul de vot # Ziua
Fostul ministru și fostul lider al Platformei DA, Andrei Năstase, a fost înregistrate de Comisia Electorală Centrală în calitate de candidat independent în cursa pentru alegerile parlamentare. Năstase, care va fi al patrulea în buletinul de vot, își va putea începe oficial campania electorală în 29 august. „Vă mulțumesc încă o dată pentru susținere", a
15:30
R. Moldova poate prelua exemplul Elveției și să adere la Spațiul Schengen, susține Renato Usatîi # Ziua
Republica Moldova poate adera la Spațiul Schengen după exemplul Elveției, susține liderul formațiunii „Partidul Nostru", Renato Usatîi, care menționează că acest obiectiv se regăsește în lista priorităților partidului. „Nici eu, niciun alt politician nu are dreptul să meargă împotriva voinței cetățenilor Republicii Moldova. Dacă aproximativ 60% dintre moldoveni susțin integrarea europeană, nimeni nu are dreptul
15:30
Trump ar putea renunța la sancțiunile împotriva Rusiei în urma vizitei emisarului său la Moscova # Ziua
Întâlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, s-a încheiat, a anunțat Kremlinul. Discuțiile au durat aproximativ trei ore. Potrivit CNN, președintele Trump ar putea renunța la impunerea unui nou pachet de sancțiuni dure împotriva Rusiei, în funcție de rezultatul negocierilor purtate la Moscova. Liderul de la
15:10
VIDEO | Doi morți și zeci de răniți în urma unui atac aerian rusesc asupra unei baze de odihnă din Zaporojie # Ziua
Cel puțin două persoane au fost ucise, iar alte 12, inclusiv doi copii, au fost rănite în zorii zilei de miercuri, în urma unui atac cu bombe aeriene lansat de armata rusă asupra unei baze de odihnă din regiunea Zaporojie. Potrivit guvernatorului regiunii, Ivan Fedorov, au fost înregistrate cel puțin patru lovituri asupra unei baze
15:10
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat miercuri, 6 august, un că avocații săi din România au contestat interdicția impusă de autoritățile de la București privind intrarea în spațiul Schengen pentru următorii cinci ani. „Acum va fi transmis (…) comunicatul oficial al avocaților din România prin care sunt solicitate mai multe aspecte legate de acea interdicție
14:40
Atacul rusesc asupra infrastructurii gaziere din Ucraina nu a afectat aprovizionarea cu gaze naturale a R. Moldova, anunță Ministerul Energiei # Ziua
Atacul rusesc din noaptea trecută asupra infrastructurii gaziere din Cartal (Orlovka), Ucraina, nu a afectat aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova a precizat miercuri, 6 august, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, înaintea ședinței de Guvern. Potrivit ministrului, în prezent Republica Moldova importă gaze naturale doar prin gazoductul Iași – Ungheni – Chișinău. „Războiul brutal al
14:30
Trump îi va primi pe liderii Armeniei și Azerbaidjanului la Casa Albă. „Ar putea anunța un acord de pace” # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va găzdui vineri, la Casa Albă, o rundă de negocieri de pace între liderii Armeniei și Azerbaidjanului, în efortul de a media un acord care să pună capăt conflictului îndelungat dintre cele două țări din Caucaz. Armenia și Azerbaidjanul au declarat în repetate rânduri că sunt pregătite să semneze un
14:10
Șefi de la trei întreprinderi de gestionare a drumurilor reținuți pentru delapidări și trucări de licitații # Ziua
Șefi de la întreprinderile de gestionare a drumurilor din Criuleni, Cimișlia și Căușeni au fost reținuți pentru delapidări, spălări de bani și trucarea licitațiilor publice. Ofițerii Centrului Național Anticorupție au organizat miercuri 53 de percheziții în urma cărora au fost reținute cinci persoane. Potrivit anchetei, suspecții, abuzând de funcțiile publice, ar fi pus în aplicare
14:00
Cod galben de vreme instabilă. Pentru miercuri sunt prognozate ploi, grindină și vânt puternic # Ziua
Meteorologii anunță instabilitate atmosferică pentru ziua de miercuri, în centrul și nordul țării. Sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse, cu grindină și vijelie în rafale de până la 17-22 m/s. Serviciul Hidrometeorologic de Stat menționează că în intervale scurte de timp sau prin acumulare se pot înregistra cantități de
13:30
Bloomberg: Rusia ia în calcul un armistițiu aerian cu Ucraina, ca gest de concesie față de Trump, dar exclude oprirea luptelor la sol # Ziua
Kremlinul analizează posibilitatea instituirii unui armistițiu limitat în spațiul aerian cu Ucraina, în încercarea de a evita impunerea unor sancțiuni economice drastice din partea Statelor Unite. Informația a fost publicată de agenția Bloomberg, care citează surse apropiate procesului de negociere. Potrivit agenției, oficialii ruși consideră că vizita trimisului special al președintelui american, Steve Witkoff, programată
13:20
Consiliul de Securitate al ONU condamnă atât Hamas, cât și Israelul pentru criza umanitară din Gaza: „O atrocitate nu poate justifica o altă atrocitate” # Ziua
Consiliul de Securitate al ONU a condamnat atât luarea de ostatici de către Hamas, cât și blocada israeliană care a dus la o gravă criză umanitară în Gaza, în cadrul unei reuniuni tensionate convocate de Israel la sediul central al Organizației Națiunilor Unite. Mai mulți membri ai Consiliului au declarat că „o autrocitate nu poate
13:10
Ambasadoarea R. Moldova în India, Ana Taban, a fost rechemată după un mandat de aproape doi ani în cadrul misiunii inaugurate în 2023. Hotărârea a fost luată la ședința de azi a Guvernului, iar motivele nu au fost anunțate de ministrul de Externe, Mihai Popșoi. Ana Taban a fost numită ambasador în India în septembrie
12:30
VIDEO | PAS susține că Guvernul a investit 130 de milioane de lei în modernizarea Institutului Mamei și Copilului din Chișinău # Ziua
În ultimii trei ani, în modernizarea Institutului Mamei și Copilului, au fost investiți peste 130 de milioane de lei, potrivit unui comunicat publicat pe pagina oficială a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Formațiunea mai precizează că banii au fost alocați de Guvern. Potrivit PAS, în cadrul instituției medicale, au fost renovate blocuri operatorii, secții de
12:30
VIDEO | Kremlinul încearcă să evite sancțiunile SUA. Putin s-a întâlnit cu emisarul lui Trump la Moscova # Ziua
La Moscova a început întâlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a anunțat Kremlinul. Vizita are loc pe fondul apropierii termenului-limită stabilit de Trump pentru impunerea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Potrivit surselor ruse, Kremlinul ar
12:20
La două zile după ce Plahotniuc acuza autoritățile că tergiversează expedierea dosarului de extrădare, Ministerul Justiției anunță că a trimis actele în Grecia # Ziua
Ministerul Justiției anunță că a trimis autorităților competente elene dosarul de extrădare a lui Vlad Plahotniuc. Declarația a fost făcută de ministrul Veronica Mihailov-Moraru, care a adăugat că setul de acte au fost trimise în Grecia în data de 4 august, la două săptămâni de la reținerea lui Plahotniuc pe aeroportul din Atena. „Autoritățile Republicii […] Articolul La două zile după ce Plahotniuc acuza autoritățile că tergiversează expedierea dosarului de extrădare, Ministerul Justiției anunță că a trimis actele în Grecia apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Ministerul Justiției a expediat în Grecia, acum două zile, dosarul de extrădare a lui Vlad Plahotniuc, anunță Veronica Mihailov-Moraru # Ziua
Ministerul Justiției anunță că a trimis autorităților competente elene dosarul de extrădare a lui Vlad Plahotniuc. Declarația a fost făcută de ministrul Veronica Mihailov-Moraru, care a adăugat că setul de acte au fost trimise în Grecia în data de 4 august, la două săptămâni de la reținerea lui Plahotniuc pe aeroportul din Atena. „Autoritățile Republicii […] Articolul Ministerul Justiției a expediat în Grecia, acum două zile, dosarul de extrădare a lui Vlad Plahotniuc, anunță Veronica Mihailov-Moraru apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Plahotniuc se apucă serios de politică: Lumea își pune speranța în mine, ca să scoatem țara din ghearele guvernării uzurpatoare PAS # Ziua
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, își anunță oficial revenirea în politică! Într-un mesaj postat astăzi pe paginile sale publice acesta a lansat un apel către foștii săi colegi din PDM, pe care îi cheamă „să strângă rândurile” și să se mobilizeze pentru a da jos actuala guvernare, pe care o acuză că a vândut țara […] Articolul Plahotniuc se apucă serios de politică: Lumea își pune speranța în mine, ca să scoatem țara din ghearele guvernării uzurpatoare PAS apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
CSM, îngrijorat de intensificarea cazurilor de intimidare asupra magistraților și condamnă atacurile și ingerințele politicienilor în actul justiției # Ziua
Consiliul Superior al Magistraturii susține că instituția și mediul judecătoresc au devenit, în ultima perioadă, ținta unor „intimidări fără precedent”, acțiuni care, potrivit CSM, s-au intensificat odată cu începerea perioadei electorale. Cel mai recent caz, la care face referire Consiliul, este cel al judecătoarei din dosarul Evgheniei Guțul, care ar fi fost supusă unor intimidări […] Articolul CSM, îngrijorat de intensificarea cazurilor de intimidare asupra magistraților și condamnă atacurile și ingerințele politicienilor în actul justiției apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Trump: Impunerea sancțiunilor împotriva Rusiei va depinde de rezultatul vizitei lui Witkoff la Moscova # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că va lua o decizie privind o eventuală înăsprire a sancțiunilor împotriva Rusiei după întâlnirea de astăzi, 6 august, dintre reprezentanții SUA și cei ai Federației Ruse, care are loc la Moscova. Emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a sosit deja în capitala rusă pentru aceste discuții, […] Articolul Trump: Impunerea sancțiunilor împotriva Rusiei va depinde de rezultatul vizitei lui Witkoff la Moscova apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Trei pretendenți se vor lupta în finală concursului pentru șefia Aeroportului Chișinău. Printre candidați este și actualul interimar # Ziua
Trei pretendenți au trecut în etapa finală a concursului pentru alegerea directorului Aeroportului Internațional Chișinău, cea a interviului. Cei trei candidați au fost selectați dintr-o listă de 11 persoane care au depus dosarele pentru această funcție. După analiza actelor, comisia specială a exclus opt dosare pentru neîntrunirea condițiilor din regulamentul de concurs. Astfel, printre cei trei […] Articolul Trei pretendenți se vor lupta în finală concursului pentru șefia Aeroportului Chișinău. Printre candidați este și actualul interimar apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
09:40
Românii îi aduc miercuri un ultim omagiu lui Ion Iliescu la Palatul Cotroceni. Joi, zi de doliu național # Ziua
Românii îi pot aduce miercuri, 6 august, un ultim omagiu fostului președinte Ion Iliescu, la Palatul Cotroceni. Acesta s-a stins din viață marți, la vârsta de 95 de ani, după aproape două luni petrecute în spital. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus pe catafalc în Sala Unirii, după ce cortegiul funerar a ajuns la […] Articolul Românii îi aduc miercuri un ultim omagiu lui Ion Iliescu la Palatul Cotroceni. Joi, zi de doliu național apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
VIDEO | Rusia a bombardat localitatea Cartal din regiunea Odesa, în apropiere de județul Tulcea. Exploziile au fost vizibile din România # Ziua
Rusia a lansat în noaptea de marți spre miercuri un nou atac aerian asupra regiunii Odesa din sudul Ucrainei, lovind localitatea Cartal, situată pe malul stâng al Dunării, în apropierea orașului Isaccea din județul Tulcea. Potrivit bloggerilor militari ruși și ucraineni, ținta atacului ar fi fost o importantă stație de comprimare a gazului – „Orlovka” […] Articolul VIDEO | Rusia a bombardat localitatea Cartal din regiunea Odesa, în apropiere de județul Tulcea. Exploziile au fost vizibile din România apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
O moldoveancă, anchetată în Italia de omorul bătrânului pe care îl îngrijea, la cinci ani după decesul pensionarului # Ziua
O femeie originară din R. Moldova, în vârstă de 50 de ani, este acuzată de poliția italiană de omorul unui bătrân pe care îl îngrijea și care a murit acum cinci ani. În momentul decesului, moldoveanca nu era în nicio listă de suspecți, deoarece s-a constatat că pensionarul, în vârstă de 77 de ani, a […] Articolul O moldoveancă, anchetată în Italia de omorul bătrânului pe care îl îngrijea, la cinci ani după decesul pensionarului apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Reuters: Putin pune la îndoială eficiența ultimatumului lui Trump. Frontul ucrainean ar putea cădea complet în două-trei luni # Ziua
Președintele rus Vladimir Putin este puțin probabil să cedeze în fața ultimatumului impus de președintele american Donald Trump, care expiră vineri, și își menține obiectivul de a cuceri complet patru regiuni ale Ucrainei, au declarat pentru Reuters surse apropiate Kremlinului. Trump a amenințat că va impune noi sancțiuni Rusiei și tarife de 100% asupra țărilor […] Articolul Reuters: Putin pune la îndoială eficiența ultimatumului lui Trump. Frontul ucrainean ar putea cădea complet în două-trei luni apare prima dată în ZIUA.md.
5 august 2025
20:20
Deputații locali de la Comrat califică drept ilegală condamnarea Evgheniei Guțul și anunță o ședință extraordinară pentru miercuri # Ziua
Adunarea Populară de la Comrat convoacă miercuri, 6 august, o ședință extraordinară cu un singur subiect pe agendă, cel cu privire la „situația social-politică din Găgăuzia legată de condamnarea ilegală a bașcanului”. Decizia de a organiza ședința a fost luată de biroul forului local, condus de Dmitri Constantinov. Hotărârea a fost luată, după ce azi […] Articolul Deputații locali de la Comrat califică drept ilegală condamnarea Evgheniei Guțul și anunță o ședință extraordinară pentru miercuri apare prima dată în ZIUA.md.
18:50
Fostul președinte al României Ion Iliescu a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, după aproape două luni de spitalizare la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din București. Decesul a fost înregistrat la ora 15:55, potrivit unui comunicat oficial transmis de instituția medicală. „Cu profund regret, Guvernul anunță încetarea […] Articolul Fostul președinte al României Ion Iliescu a murit la vârsta de 95 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
18:40
Fostul ambasador al Austriei la Uniunea Europeană, Thomas Oberreiter, a demisionat în urma unui scandal declanșat de dezvăluirea unui atac informatic care a scos la iveală că diplomatul administra, sub un pseudonim, un blog cu conținut sadomasochist. Opoziția din Austria a cerut marți declanșarea unei anchete guvernamentale pentru a investiga posibile scurgeri de secrete de […] Articolul Scandal sexual la Viena. Ambasadorul Austriei la UE, Thomas Oberreiter, și-a dat demisia apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Cel puțin patru persoane au murit, iar peste 50 sunt date dispărute în urma unor inundații fulgerătoare care au lovit marți satul Dharali din statul indian Uttarakhand, situat în regiunea Himalaya, relatează Reuters. Potrivit autorităților locale, torentele de apă și noroi au măturat casele și drumurile din zonă, provocând alunecări masive de teren. Unele locuințe […] Articolul VIDEO | Cel puțin patru morți și peste 50 de dispăruți după inundații devastatoare în India apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Gene bune sau blugi buni? O reclamă cu Sydney Sweeney pentru American Eagle a stârnit controverese politice. Trump îi ia apărarea actriței # Ziua
Reclama lansată recent de American Eagle, cu actrița americană Sydney Sweeney în prim-plan, a declanșat o avalanșă de reacții în rândul publicului, mass-mediei și chiar al liderilor politici. Clipul intitulat „Sydney Sweeney Has Great Jeans” („Sydney Sweeney are blugi grozavi”) s-a viralizat rapid și a reaprins interesul public pentru reclamele TV într-o perioadă în care […] Articolul Gene bune sau blugi buni? O reclamă cu Sydney Sweeney pentru American Eagle a stârnit controverese politice. Trump îi ia apărarea actriței apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Instagram restricționează accesul la transmisiunile live. Doar utilizatorii cu peste 1.000 de urmăritori mai pot folosi funcția # Ziua
Instagram a introdus o schimbare majoră care afectează milioane de utilizatori. Pentru a accesa funcția Live, conturile trebuie să fie publice și să aibă cel puțin 1.000 de urmăritori. Măsura, confirmată oficial de companie pentru publicația TechCrunch, este deja în curs de implementare și a stârnit numeroase reacții critice pe rețelele sociale. Anterior, oricine putea […] Articolul Instagram restricționează accesul la transmisiunile live. Doar utilizatorii cu peste 1.000 de urmăritori mai pot folosi funcția apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Statul caută un nou director la CFM. Pretendenții la acest post pot depune dosarele în cadrul concursului anunțat de APP # Ziua
Statul este în căutarea unui nou director al Întreprinderii „Calea Ferată din Moldova”, care de aproape un an și jumătate este condusă de șefi interimari. Concursul pentru acest post a fost anunțat de Agenția Proprietății Publice, iar toți pretendenții pot depune dosarele până în 22 august. Potrivit APP, candidații trebuie să fie cetățeni ai R. […] Articolul Statul caută un nou director la CFM. Pretendenții la acest post pot depune dosarele în cadrul concursului anunțat de APP apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Și la închisoare, și fără bani. Instanța a confiscat peste 40 de milioane de lei, găsite în conturile Evgheniei Guțul # Ziua
Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța a mai dispus în privința Evgheniei Guțul confiscarea sumei de 40, 9 milioane de lei din contul acesteia, anunță Procuratura Anticorupție. Cea de-a doua inculpată, Svetlana Popan, a rămas fără 9,7 milioane de lei în conturi. Ambele inculpate au fost private de dreptul de a exercita activități legate de […] Articolul Și la închisoare, și fără bani. Instanța a confiscat peste 40 de milioane de lei, găsite în conturile Evgheniei Guțul apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
„Apărăm Moldova ca pe Familie”. Andrei Năstase și-a prezentat programul politic în perspectiva alegerilor parlamentare # Ziua
Viitorul candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase, și-a prezentat programul, prin care își propune să reformeze în profunzime administrația publică, sistemul de justiție și modelul economic al Republicii Moldova. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, acesta afirmă că misiunea sa este de a „apăra Moldova ca pe Familie”, având ca fundament […] Articolul „Apărăm Moldova ca pe Familie”. Andrei Năstase și-a prezentat programul politic în perspectiva alegerilor parlamentare apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Reuniune crucială de securitate în Israel. Benjamin Netanyahu vrea ocuparea „totală” a Fâșiei Gaza # Ziua
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu le-ar fi transmis miniștrilor, în această săptămână, că intenționează să solicite sprijinul cabinetului pentru un plan de ocupare completă a Fâșiei Gaza, în pofida obiecțiilor venite din partea Forțelor de Apărare ale Israelului. Potrivit presei ebraice, mai mulți membri ai guvernului au afirmat că Netanyahu a folosit expresia „ocuparea Fâșiei” în discuții […] Articolul Reuniune crucială de securitate în Israel. Benjamin Netanyahu vrea ocuparea „totală” a Fâșiei Gaza apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Evghenia Guțul, după ce a fost condamnată la șapte ani de închisoare: „Nu recunosc această farsă și voi lupta pentru numele meu” # Ziua
Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțu, califica sentința de condamnare, dată de Judecătoria Chișinău, drept „o răfuială politică, planificată și executată la comandă”. Ea a reiterat că nu își recunoaște vinovăția și că va continua să lupte pentru a-și apăra numele. „Nu recunosc această farsă și voi lupta pentru numele meu, pentru onoarea mea și pentru adevăr. […] Articolul Evghenia Guțul, după ce a fost condamnată la șapte ani de închisoare: „Nu recunosc această farsă și voi lupta pentru numele meu” apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Exporturile de ulei s-au prăbușit cu 90%. R. Moldova a trimis afară doar semințe de floarea soarelui, în timp ce sectorul de procesare este în colaps # Ziua
Republica Moldova a exportat, în sezonul 2024/2025, un volum record de floarea-soarelui ca materie primă, atingând 558.784 de tone, potrivit unei analize realizate de economistul Iurie Rija, citată de bani.md. Aceasta reprezintă o creștere de 3,7% față de sezonul precedent și de peste două ori mai mult comparativ cu sezonul 2022/2023, când volumul exportat era […] Articolul Exporturile de ulei s-au prăbușit cu 90%. R. Moldova a trimis afară doar semințe de floarea soarelui, în timp ce sectorul de procesare este în colaps apare prima dată în ZIUA.md.
