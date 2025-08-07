IGSU a intervenit la defrișarea arborilor căzuți după intensificările de vânt

Oficial.md, 7 august 2025 09:20

Peste 40 de misiuni au fost întreprinse de salvatorii și pompierii din Republica Moldova în..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 30 minute
09:20
IGSU a intervenit la defrișarea arborilor căzuți după intensificările de vânt Oficial.md
Peste 40 de misiuni au fost întreprinse de salvatorii și pompierii din Republica Moldova în..
09:10
Percheziții în mai multe localități ale țării într-o cauză penală privind finanțarea ilegală și coruperea electorală Oficial.md
La moment, ofițerii INI și polițiştii din BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și procurorilor..
Acum 24 ore
19:00
Alertă de călătorie în Franța Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească..
17:20
Igor Grosu a discutat cu participanții Programului DOR Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la deschiderea oficială a celei de-a XIII-a ediții a..
17:00
Consultări ale Alianței „MOLDOVENII”: Moldova are nevoie de reforme radicale ale politicii economice Oficial.md
Mediul de afaceri așteaptă din partea autorităților o simplificare a sistemului fiscal și intensificarea dezvoltării..
17:00
(VIDEO) Ion Ceban a inițiat procedura de contestare și suspendare a deciziei cu privire la interdicția impusă de România Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, liderul Mișcării Alternativa Națională, a anunțat că a..
17:00
Ion Chicu: Situația catastrofală care s-a creat în economie necesită mai mult decât o gestionare competentă Oficial.md
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Alternativa, spune că situația catastrofală care s-a creat în..
16:30
CUB – înregistrat de CEC la parlamentare: Intrăm cu încrederea deplină că Republica Moldova depune eforturi pentru a-și construi un viitor european Oficial.md
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) a fost astăzi  înregistrat de către Comisia Electorală..
16:20
Andrei Năstase: Vin în alegeri cu un mesaj de Curaj, Demnitate, Credință Oficial.md
Astăzi, Comisia Electorală Centrală (CEC) a validat candidatura lui Andrei Năstase la alegerile parlamentare din..
16:20
Guvernul lansează un nou Program pentru dezvoltarea parcurilor industriale în regiunile țării Oficial.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat crearea unui nou Program de stat pentru constituirea și dezvoltarea..
16:10
CUB și Andrei Năstase – înregistrați la alegerile parlamentare Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a înregistrat, în cadrul ședinței de astăzi, 53 de candidați la funcția de..
15:50
Avocatul Poporului condamnă intimidările grave fără precedent asupra magistraților Oficial.md
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, condamnă cu fermitate acțiunile grave de intimidare și denigrare îndreptate împotriva..
15:30
Judecătoarea care a examinat dosarul Evgheniei Guțul a fost amenințată cu moartea. CSM solicită organelor de drept să investigheze cazul Oficial.md
Consiliul Superior al Magistraturii condamnă cu fermitate acțiunile concertate de intimidare îndreptate împotriva unor judecători..
15:20
Se instituie Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice a lucrărilor privind linia electrică aeriană Strășeni – Gutinaș și modernizarea stației electrice Strășeni Oficial.md
Cabinetul de Miniștri al Republicii Moldova a aprobat instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea..
15:20
Conducere nouă la Autoritatea Aeronautică Civilă Oficial.md
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) informează că, începând cu data de 6 august 2025, directorul AAC,..
15:00
A doua ediție a Festivalului „Dor de Chișinău” Oficial.md
Pe 24 august, de la ora 16:00 până la 22:00, Primăria Chișinău vă invită la..
14:50
Peste 13 mii de persoane au fost plasate în câmpul muncii de la începutul anului 2025 Oficial.md
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale..
14:50
Concurs pentru funcția de administrator al Î.S. „INMEX” Oficial.md
Concursul se va desfășura în baza Regulamentului aprobat prin ordinul directorului general al Agenției Proprietății..
13:50
Blocul „Împreună” a depus actele necesare la CEC Oficial.md
Blocul „Împreună” a depus actele necesare pentru înregistrare la Comisia Electorală Centrală. „În aceste alegeri..
13:20
Ședință la „Moldovagaz” pe subiectul consumului tehnologic și pierderilor de gaze naturale în prima jumătate a anului 2025 Oficial.md
Volumul consumului tehnologic și pierderilor de gaze naturale în prima jumătate a anului 2025 în..
13:20
Guvernul a aprobat oferirea statutului de producător eligibil mare pentru mai mulți investitori Oficial.md
Republica Moldova va produce mai multă energie din surse regenerabile, consolidând securitatea energetică națională. Cabinetul..
13:10
Fotbal feminin WU17. Moldova, învinsă de România Oficial.md
Naționala Moldovei WU17 a cedat în primul meci amical disputat împotriva selecționatei similare a României...
13:10
„Inima Moldovei” a protestat la sediul PAS și a cerut excluderea partidului din alegeri Oficial.md
Președintele PAS, Igor Grosu, a încălcat în mod repetat legislația electorală, ceea ce obligă CEC-ul..
13:10
Andrei Năstase are astăzi sărbătoare Oficial.md
Andrei Năstase, fost ministru al Afacerilor Interne și potențial candidat independent la funcția de deputat,..
13:00
O femeie a fost salvată de salvatori după ce a căzut într-o fântână cu apă Oficial.md
Salvatorii din nordul țării au fost alertați în amiaza zilei de 5 august 2025, după..
13:00
Cod Galben de instabilitate atmosferică Oficial.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru astăzi, 6 august, între orele 13:00 – 22:00,..
13:00
Guvernul va oferi indemnizații lunare de 3 mii de lei, timp de un an, pentru tinerii angajați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică Oficial.md
Tinerii care se angajează pentru prima dată în industrii de importanță strategică vor beneficia de..
12:50
(VIDEO) Ion Ceban s-a adresat către PAS Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA”, a veni cu..
12:50
Percheziții în dosare de delapidare a averii străine și spălare de bani în domeniul reparației drumurilor Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze..
12:30
Plahotniuc: Am primit multe semnale și mesaje care confirmă că lumea nu mai suportă această bătaie de joc și își pune speranța într-o salvare, inclusiv își pune speranța în mine… Oficial.md
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, într-o nouă postare pe rețelele de socializare, și-a anunțat anunțat..
11:50
Seminare organizate de MEC privind utilizarea instrumentelor educaționale Euroguidance, Europass și EQF Oficial.md
Alinierea standardelor educaționale din Republica Moldova la cele ale Uniunii Europene și promovarea utilizării eficiente..
11:50
A fost aprobat Mecanismul de finanțare a distribuirii publicațiilor periodice pentru anul 2025 Oficial.md
Guvernul a aprobat Mecanismul de finanțare a distribuirii publicațiilor periodice din Republica Moldova pentru anul 2025. Documentul..
11:40
Memorandum de colaborare între Biroul pentru Integrare Europeană și Școala de Drept din Riga Oficial.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a semnat, la Riga, un Memorandum de colaborare între..
11:40
Au creat un „business de familie” cu droguri. 4 persoane din Chișinău condamnate la închisoare Oficial.md
Procuratura continuă lupta cu traficul ilicit de droguri, anunțând despre pronunțarea recentă a încă două..
11:40
O serie de numiri la Guvern Oficial.md
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat o serie de numiri, informează OFICIAL. Viorel Ursu a..
11:40
Guvernul Republicii Moldova a aprobat semnarea Aranjamentului Administrativ cu Franța în domeniul securității sociale Oficial.md
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 6 august, semnarea Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului între..
11:40
Angajat al Inspectoratului de Poliție Rîșcani și complicele acestuia reținuți în baza unui denunț Oficial.md
Un angajat al Inspectoratului de Poliție Rîșcani și complicele acestuia sunt cercetați penal, fiind bănuiți..
11:40
Actualizarea listelor bunurilor imobile ale statului, aprobată de Guvern Oficial.md
Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de astăzi proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii..
11:40
MAIA lansează un nou apel de depunere a cererilor pentru acordarea plăților directe în sectorul zootehnic Oficial.md
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare anunță lansarea, începând cu 15 august 2025, a unui nou..
11:10
Denis Roșca: Rolul statului este să reglementeze activitatea economică, nu să blocheze inițiativa privată Oficial.md
Publicarea zilnică a structurii importurilor, astfel încât orice antreprenor moldovean să vadă ce poate produce..
10:40
Copii și juniori. Campionatul Moldovei, ediția 2025/26 începe pe 16 august Oficial.md
O nouă ediție a Campionatului Republicii Moldova la fotbal, rezervat copiilor și juniorilor, va începe..
10:30
Deciziile din cadrul ședinței CSE Oficial.md
Premierul Dorin Recean a anunțat că tocmai s-a încheiat ședința Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE)...
10:10
Circa 2 mii de inițiative legislative au fost înaintate Parlamentului de legislatura a XI-a, jumătate dintre ele aparținând deputaților Oficial.md
1 967 de inițiative legislative au fost înaintate Parlamentului în ultimii patru ani de activitate...
10:10
Igor Dodon a avut o întrevedere cu Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord în RM Oficial.md
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul..
10:10
Roman Roșca – în vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă Oficial.md
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca a efectuat o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă,..
09:40
3 pretendenți la funcția de administrator al Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” Oficial.md
Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” informează despre decizia fondatorului – Agenția Proprietății Publice – privind finalizarea..
Ieri
09:30
Fotbal feminin. S-a stabilit programul etapei inaugurale a Ligii Naționale, ediția 2025/26 Oficial.md
Marți, 5 august, la Futsal Arena FMF de la Ciorescu a avut loc tragerea la..
09:20
Wizz Air deschide rută avia spre Bulgaria Oficial.md
Începând cu 26 octombrie 2025, pasagerii Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău vor avea posibilitatea să..
09:20
Dorin Recean în discuție cu veteranii: Guvernul va continua să susțină veteranii de război Oficial.md
Premierul Dorin Recean s-a întâlnit cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din Republica Moldova. Dialogul..
5 august 2025
23:20
A treia Masă rotundă națională organizată de Alianța „MOLDOVENII”. Reprezentanții mediului de afaceri și politicieni au discutat soluții pentru relansarea economiei Oficial.md
Cea de-a treia Masă rotundă națională organizată de Alianța „MOLDOVENII” a devenit un exemplu de..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.