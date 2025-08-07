IGSU a intervenit la defrișarea arborilor căzuți după intensificările de vânt
Oficial.md, 7 august 2025 09:20
Peste 40 de misiuni au fost întreprinse de salvatorii și pompierii din Republica Moldova în..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 30 minute
09:20
Peste 40 de misiuni au fost întreprinse de salvatorii și pompierii din Republica Moldova în..
09:10
Percheziții în mai multe localități ale țării într-o cauză penală privind finanțarea ilegală și coruperea electorală # Oficial.md
La moment, ofițerii INI și polițiştii din BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și procurorilor..
Acum 24 ore
19:00
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească..
17:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la deschiderea oficială a celei de-a XIII-a ediții a..
17:00
Consultări ale Alianței „MOLDOVENII”: Moldova are nevoie de reforme radicale ale politicii economice # Oficial.md
Mediul de afaceri așteaptă din partea autorităților o simplificare a sistemului fiscal și intensificarea dezvoltării..
17:00
(VIDEO) Ion Ceban a inițiat procedura de contestare și suspendare a deciziei cu privire la interdicția impusă de România # Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, liderul Mișcării Alternativa Națională, a anunțat că a..
17:00
Ion Chicu: Situația catastrofală care s-a creat în economie necesită mai mult decât o gestionare competentă # Oficial.md
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Alternativa, spune că situația catastrofală care s-a creat în..
16:30
CUB – înregistrat de CEC la parlamentare: Intrăm cu încrederea deplină că Republica Moldova depune eforturi pentru a-și construi un viitor european # Oficial.md
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) a fost astăzi înregistrat de către Comisia Electorală..
16:20
Astăzi, Comisia Electorală Centrală (CEC) a validat candidatura lui Andrei Năstase la alegerile parlamentare din..
16:20
Guvernul lansează un nou Program pentru dezvoltarea parcurilor industriale în regiunile țării # Oficial.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat crearea unui nou Program de stat pentru constituirea și dezvoltarea..
16:10
Comisia Electorală Centrală a înregistrat, în cadrul ședinței de astăzi, 53 de candidați la funcția de..
15:50
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, condamnă cu fermitate acțiunile grave de intimidare și denigrare îndreptate împotriva..
15:30
Judecătoarea care a examinat dosarul Evgheniei Guțul a fost amenințată cu moartea. CSM solicită organelor de drept să investigheze cazul # Oficial.md
Consiliul Superior al Magistraturii condamnă cu fermitate acțiunile concertate de intimidare îndreptate împotriva unor judecători..
15:20
Se instituie Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice a lucrărilor privind linia electrică aeriană Strășeni – Gutinaș și modernizarea stației electrice Strășeni # Oficial.md
Cabinetul de Miniștri al Republicii Moldova a aprobat instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea..
15:20
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) informează că, începând cu data de 6 august 2025, directorul AAC,..
15:00
Pe 24 august, de la ora 16:00 până la 22:00, Primăria Chișinău vă invită la..
14:50
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale..
14:50
Concursul se va desfășura în baza Regulamentului aprobat prin ordinul directorului general al Agenției Proprietății..
13:50
Blocul „Împreună” a depus actele necesare pentru înregistrare la Comisia Electorală Centrală. „În aceste alegeri..
13:20
Ședință la „Moldovagaz” pe subiectul consumului tehnologic și pierderilor de gaze naturale în prima jumătate a anului 2025 # Oficial.md
Volumul consumului tehnologic și pierderilor de gaze naturale în prima jumătate a anului 2025 în..
13:20
Guvernul a aprobat oferirea statutului de producător eligibil mare pentru mai mulți investitori # Oficial.md
Republica Moldova va produce mai multă energie din surse regenerabile, consolidând securitatea energetică națională. Cabinetul..
13:10
Naționala Moldovei WU17 a cedat în primul meci amical disputat împotriva selecționatei similare a României...
13:10
„Inima Moldovei” a protestat la sediul PAS și a cerut excluderea partidului din alegeri # Oficial.md
Președintele PAS, Igor Grosu, a încălcat în mod repetat legislația electorală, ceea ce obligă CEC-ul..
13:10
Andrei Năstase, fost ministru al Afacerilor Interne și potențial candidat independent la funcția de deputat,..
13:00
Salvatorii din nordul țării au fost alertați în amiaza zilei de 5 august 2025, după..
13:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru astăzi, 6 august, între orele 13:00 – 22:00,..
13:00
Guvernul va oferi indemnizații lunare de 3 mii de lei, timp de un an, pentru tinerii angajați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică # Oficial.md
Tinerii care se angajează pentru prima dată în industrii de importanță strategică vor beneficia de..
12:50
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA”, a veni cu..
12:50
Percheziții în dosare de delapidare a averii străine și spălare de bani în domeniul reparației drumurilor # Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze..
12:30
Plahotniuc: Am primit multe semnale și mesaje care confirmă că lumea nu mai suportă această bătaie de joc și își pune speranța într-o salvare, inclusiv își pune speranța în mine… # Oficial.md
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, într-o nouă postare pe rețelele de socializare, și-a anunțat anunțat..
11:50
Seminare organizate de MEC privind utilizarea instrumentelor educaționale Euroguidance, Europass și EQF # Oficial.md
Alinierea standardelor educaționale din Republica Moldova la cele ale Uniunii Europene și promovarea utilizării eficiente..
11:50
A fost aprobat Mecanismul de finanțare a distribuirii publicațiilor periodice pentru anul 2025 # Oficial.md
Guvernul a aprobat Mecanismul de finanțare a distribuirii publicațiilor periodice din Republica Moldova pentru anul 2025. Documentul..
11:40
Memorandum de colaborare între Biroul pentru Integrare Europeană și Școala de Drept din Riga # Oficial.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a semnat, la Riga, un Memorandum de colaborare între..
11:40
Au creat un „business de familie” cu droguri. 4 persoane din Chișinău condamnate la închisoare # Oficial.md
Procuratura continuă lupta cu traficul ilicit de droguri, anunțând despre pronunțarea recentă a încă două..
11:40
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat o serie de numiri, informează OFICIAL. Viorel Ursu a..
11:40
Guvernul Republicii Moldova a aprobat semnarea Aranjamentului Administrativ cu Franța în domeniul securității sociale # Oficial.md
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 6 august, semnarea Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului între..
11:40
Angajat al Inspectoratului de Poliție Rîșcani și complicele acestuia reținuți în baza unui denunț # Oficial.md
Un angajat al Inspectoratului de Poliție Rîșcani și complicele acestuia sunt cercetați penal, fiind bănuiți..
11:40
Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de astăzi proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii..
11:40
MAIA lansează un nou apel de depunere a cererilor pentru acordarea plăților directe în sectorul zootehnic # Oficial.md
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare anunță lansarea, începând cu 15 august 2025, a unui nou..
11:10
Denis Roșca: Rolul statului este să reglementeze activitatea economică, nu să blocheze inițiativa privată # Oficial.md
Publicarea zilnică a structurii importurilor, astfel încât orice antreprenor moldovean să vadă ce poate produce..
10:40
O nouă ediție a Campionatului Republicii Moldova la fotbal, rezervat copiilor și juniorilor, va începe..
10:30
Premierul Dorin Recean a anunțat că tocmai s-a încheiat ședința Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE)...
10:10
Circa 2 mii de inițiative legislative au fost înaintate Parlamentului de legislatura a XI-a, jumătate dintre ele aparținând deputaților # Oficial.md
1 967 de inițiative legislative au fost înaintate Parlamentului în ultimii patru ani de activitate...
10:10
Igor Dodon a avut o întrevedere cu Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord în RM # Oficial.md
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul..
10:10
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca a efectuat o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă,..
09:40
3 pretendenți la funcția de administrator al Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” # Oficial.md
Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” informează despre decizia fondatorului – Agenția Proprietății Publice – privind finalizarea..
Ieri
09:30
Fotbal feminin. S-a stabilit programul etapei inaugurale a Ligii Naționale, ediția 2025/26 # Oficial.md
Marți, 5 august, la Futsal Arena FMF de la Ciorescu a avut loc tragerea la..
09:20
Începând cu 26 octombrie 2025, pasagerii Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău vor avea posibilitatea să..
09:20
Dorin Recean în discuție cu veteranii: Guvernul va continua să susțină veteranii de război # Oficial.md
Premierul Dorin Recean s-a întâlnit cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din Republica Moldova. Dialogul..
5 august 2025
23:20
A treia Masă rotundă națională organizată de Alianța „MOLDOVENII”. Reprezentanții mediului de afaceri și politicieni au discutat soluții pentru relansarea economiei # Oficial.md
Cea de-a treia Masă rotundă națională organizată de Alianța „MOLDOVENII” a devenit un exemplu de..
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.