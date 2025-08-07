/METEO/ Scăpăm de vreme caniculară: Temperaturile prognozate pe astăzi, 7 august 2025
TV8, 7 august 2025 07:20
/METEO/ Scăpăm de vreme caniculară: Temperaturile prognozate pe astăzi, 7 august 2025
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum o oră
07:20
Acum 12 ore
23:10
22:40
22:30
21:50
21:50
21:40
20:50
20:40
20:20
19:30
19:20
19:00
Acum 24 ore
18:50
18:30
18:20
18:20
17:00
16:30
16:20
16:20
16:00
15:50
15:30
15:30
15:10
14:40
14:00
13:40
13:10
13:10
12:40
12:20
12:20
12:10
11:50
11:40
11:00
11:00
10:20
09:40
09:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.