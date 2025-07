Programe noi de studii la Universitatea Pedagogică, cu prioritate pe tineri profesori din sate

15:30

Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor, Inima Moldovei și Viitorul Moldovei, care și-au anunțat intenția de a merge împreună în alegerile parlamentare din 28 septembrie, și-au adunat sâmbătă susținătorii la o acțiune… The post Protest în capitală organizat de blocul format din patru partide de opoziție. Galerie FOTO appeared first on ipn.md.