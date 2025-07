Noi atacuri în Ucraina: la Odesa, avarii în zona UNESCO și incendiu la piața Privoz

11:40

Audiovizualul din Republica Moldova va continua să se dezvolte atât timp cât rămâne cea mai de încredere sursă de informare pentru cetățeni. Totuși, având în vedere că rețelele sociale au… The post În era rețelelor sociale, vor supraviețui televiziunile care se adaptează noii paradigme media appeared first on ipn.md.