IPN | Agenda culturală | 12 iulie

17:20

Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, rămâne în arest la domiciliu pentru încă 30 de zile. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, care i-a prelungit măsura preventivă până pe… The post Evghenia Guțul rămâne în arest la domiciliu pentru încă 30 de zile appeared first on ipn.md.