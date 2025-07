Restricții de circulație pe Calea Ieșilor, sâmbătă și duminică

17:00

Centrala Termoelectrică Moldovenească din regiunea transnistreană (MGRES) înregistrează pierderi în activitate, iar diferența între tarif și costul real de producere a energiei electrice va fi acoperită din bugetul regiunii transnistrene.