Doru Petruți: „Republica Moldova este puternic polarizată. Alegătorii trăiesc în lumi paralele”

06:30

"Moldovenii, țara are nevoie de un plan anticriză și cine îl poate crea: doar niște profesioniști. Eu am speranța că lucrurile la noi se vor schimba". Declarațiile au fost făcute de către politologul Ian Lisnevschi, directorul companiei sociologice "Intellect Group", în cadrul emisiunii online "Gonța Media", moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța, notează Noi.md.Politologul Ian Lisnevschi a me