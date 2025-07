Sancțiuni UE pentru politicieni moldoveni pro-ruși, acuzați de fraudarea alegerilor

14:00

O amplă operațiune de căutare are loc în statul american Texas, după ce viituri rapide au ucis cel puțin 24 de persoane, iar mai mulți copii de la o tabără… The post 24 de oameni uciși de ape în Texas. Echipele de salvare caută copii dispăruți de la o tabără appeared first on ipn.md.