BNM a fost premiată pentru MIA. Sistemul de plăți a depășit 600 de mii de utilizatori activi

20:10

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova anunță deschiderea perioadei de înregistrare pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Procedura este obligatorie pentru cetățenii Republicii Moldova cu drept… The post A început înregistrarea pentru votul prin corespondență la alegerile din 28 septembrie appeared first on ipn.md.