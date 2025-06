Veste bună pentru moldovenii angajați în Elveția

18:30

Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunţă că pe 3 iunie vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos.03.06.2025 Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera: or. Sîngera: str. Sîngera 9002 în intervalul de timp între 09:20-17:20 p