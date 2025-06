La Istanbul au început negocierile dintre Rusia și Ucraina

16:00

63 de persoane au fost identificate în zilele de odihnă la volan sub influența alcoolului și a substanțelor interzise, notează Noi.md.Astfel, intervenția polițiștilor a prevenit posibile tragedii.La Dondușeni, a fost stopat un automobil, șoferul căruia se afla sub influența substanțelor interzise. Și în Chișinău, un bărbat conducea sub influența substanțelor psihotrope.{{815235}}La Ung