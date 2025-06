Ce tratezi cu lapte de capră

00:00

În fiecare zi citim despre noi oameni care au fost diagnosticati ca suferind de diferite forme de cancer sau ca au decedat din aceasta cauza.In SUA, aproape 1,5 milioane de cazuri se asteapta sa fie diagnosticate anual in vreme ce 559,650 de oameni se preconizeaza ca vor muri in acest an, potrivit American Cancer Society. Pe masura ce oamenii afla mai multe despre cauzele care produc diferite