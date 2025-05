Una dintre cele mai rare antilope din lume a fost surprinsă de o cameră foto

01:00

Creatorii blogului de călătorii și aventură Capture Atlas au anunțat cîștigătorii celui de-al optulea concurs anual de fotografie Milky Way Photographer of the Year.Peste 6.000 de lucrări au fost trimise pentru concursul 2025 Milky Way Photographer of the Year. Dintre acestea, au fost selectate primele 25 de lucrări din întreaga lume, din Noua Zeelandă pînă în Ciad. Pentru prima dată în istori