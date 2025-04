Trei triburi indigene din Alaska intentează un proces împotriva armatei SUA

Trei triburi indigene din Alaska au intentat un proces în instanța federală împotriva Corpului de ingineri al armatei SUA, susținînd că acesta a aprobat în mod necorespunzător o exploatare minieră a aurului pe scară largă într-o zonă de coastă sensibilă din punct de vedere al mediului și semnificativă din punct de vedere cultural.Plîngerea, depusă la U.S. District Court for the District of Ala

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md