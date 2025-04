Revin ambuteiajele în capitală: Unde se fac cele mai mari rînduri de mașini

16:30

Administrația președintelui american Donald Trump intenționează să reducă finanțarea Universității Harvard cu încă 1 miliard de dolari din cauza dezacordului instituției de a face schimbări în politica sa.Informația a fost transmisă de cotidianul The Wall Street Journal cu referire la surse. Potrivit informațiilor sale, finanțarea federală a cercetării medicale a Universității va intra sub inc