A crescut numărul utilizatorilor aplicației mobile SA "Moldovagaz"

12:00

Statele Unite au început să-și reducă numărul contingentului militar din Siria.Potrivit Oxu.Az, despre aceasta a relatat The New York Times.{{809687}}„Armata închide trei dintre cele opt baze operaționale din nord-estul țării, reducînd numărul trupelor de la 2.000 la 1.400”, scrie publicația, citînd doi oficiali americani.Aceștia au declarat că reducerea se bazează pe recomandările com