Un nou atac rusesc în orașul Dnipro din Ucraina. Trei persoane au fost ucise, iar alte 30 au fost rănite

Europa a cunoscut în 2024 cel mai cald an înregistrat vreodată, în condițiile în care schimbările climatice au continuat să împingă temperaturile la niveluri fără precedent, potrivit unui raport al oamenilor de știință din Uniunea Europeană. Recordul a fost publicat în cel mai recent raport European State of the Climate, un raport anual întocmit de […]