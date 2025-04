Oamenii legii au depistat un nou laborator de droguri; Trei bărbați din Ialoveni și Chișinău, plasați în arest

08:40

Criza climatică a triplat durata valurilor de căldură din oceane: Apele mai calde amplifică furtunile și distrug ecosisteme Criza climatică a triplat durata valurilor de căldură din oceanele lumii și le-a intensificat. Apele mai calde amplifică furtunile și distrug ecosisteme critice (“pădurile de alge”, recifele de corali). Cercetarea a fost publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences, iar una din concluzii este că, în absența încălzirii globale provocată de arderea combustibil...