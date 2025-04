Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să ocolească arborii bătrâni și să nu parcheze automobilele sub aceștia

22:00

Cum iese Renault învingător în haosul tarifelor lui Trump: Constructorul auto francez are vânzări aproape zero în SUA Turbulențele provocate de politicile comerciale ale lui Donald Trump au prins în capcană întreaga industrie auto, cu excepția unui jucător mai mic: Renault din Franța, scrie Financial Times, preluat de Economedia. După ce a ieșit dintr-o redresare de cinci ani sub conducerea lui Luca de Meo și cu vânzări aproape inexistente în SUA, Renault este ferită – cel puțin pentru moment –...