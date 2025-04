Investigația „În slujba Moscovei”, – nominalizată la Premiile Superscrieri din România

Investigația Ziarului de Gardă „În Slujba Moscovei” a fost nominalizată la Premiile Superscrieri #14 – un concurs de jurnalism narativ, organizat de Fundația Friends For Friends din România, care are mai multe categorii. Ziarul de Gardă a fost nominalizat la categoria Investigații, cu ancheta realizată de jurnalistele Natalia Zaharescu și Măriuța Nistor, care are două părți și a fost...

