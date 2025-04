Aurora boreală a pictat cerul în verde: spectacolul de lumini, filmat de un astronaut al ISS

14:00

Viceprim-ministrul Vladimir Bolea conduce delegația Republicii Moldova într-o vizită de lucru la Baku, Republica Azerbaidjan, în perioada 9-11 aprilie curent.Vizita are ca obiectiv consolidarea relațiilor economice și sectoriale moldo-azere și se va încheia cu participarea la cea de-a VI-a ediție a lucrărilor Comisiei interguvernamentale moldo-azere pentru cooperare economică.Pe durata viz