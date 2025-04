Adăpost pentru cocostîrci la Sîngerei. Localnicii: "Ne sînt dragi"

Într-o gospodărie din raionul Sîngerei, pe un stîlp improvizat se adăpostesc cocostîrci. Recent, a fost instalat un cuib special din fier pentru a proteja păsările.„În anul 1995, am pus stîlpul, în al doilea an, primăvara, au apărut ei. Nu doar eu, dar toți din împrejur, îi iubesc și este plăcut”, spune Ion Lencăuțan, locuitor al or. Sîngerei.{{806869}}„În aprilie vin, în august pleacă, sî

