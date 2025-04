Oamenii de știință italieni: "Ceea ce se întîmplă este foarte îngrijorător"

20:30

Toata lumea stie ca un somn bun peste noapte este important pentru sanatate. Insa si pozitia in care dormi ar putea avea un efect semnificativ pentru sanatate.Unele pozitii in care dormi pot cauza dureri, insa exista una despre care expertii sustin ca are o multime de beneficii pentru sanatate.Potrivit medicului John Douillard, „Sînt dovezi ca dormitul pe partea stanga are efecte pozitive