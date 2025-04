Kremlinul afirmă că nu poate accepta propunerile SUA de a pune capăt războiului din Ucraina „în forma lor actuală”

16:50

UPDATE 16:47 Echipele ucraineană și americană continuă discuțiile cu privire la acordul privind minereurile are, scrie The Kyiv Independent, citând surse din cadrul Biroului prezidențial de la Kiev. „Vineri (28 martie), am vorbit cu partea americană, acum noi (Ucraina) vom discuta, apoi (părțile) vor vorbi din nou”, a declarat sursa. Comentariile au venit după ce...