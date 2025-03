Ajutor pentru refugiați și vîrstnici: Y’s Men Danemarca vine în vizită în Moldova pentru a consolida colaborarea

19:30

Clădiri emblematice din întreaga lume și-au stins luminile sâmbătă pentru a marca Ora Pământului, o campanie globală organizată de WWF.Evenimentul îndeamnă la acțiuni urgente împotriva schimbărilor climatice și pierderii biodiversității, transmite Noi.md cu referire la libertatea.ro.{{804897}}Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus in Mumbai, on Saturday marked Earth Hour by switching off l