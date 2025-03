BCS a înaintat o moțiune simplă de cenzură împotriva Ministrului Agriculturii

08:30

Nicolae Dudoglo, deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei, recunoaște că s-a întîlnit cu fugarul penal Ilan Șor în Israel după alegerile din autonomie, în anul 2023.Potrivit lui Dudoglo, Șor i-ar fi garantat că el și echipa sa intră în Comitetul Executiv dacă o susține pe Evghenia Guțul.„Dar nu s-a ținut de cuvînt, nu am intrat în Comitetul Executiv. Dacă am fi intrat, nu am fi permis nici