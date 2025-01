Descoperirea unui venin antic care schimbă tot ce știm despre vînătoare

01:30

Membrii organizaţiei The Bulletin of the Atomic Scientists au anunţat marţi că au ajustat ceasul simbolic al sfîrşitului lumii la 89 de secunde înainte de miezul nopţii, avertizînd că ameninţarea unui război nuclear rămîne ridicată, avînd în vedere conflictul din Ucraina, tensiunile în alte puncte fierbinți de pe glob, aplicațiile inteligenței artificiale în domeniul militar, precum și schimbările