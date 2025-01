Oamenii de știință au descoperit locuri neobișnuite în mantaua Pămîntului

23:30

Timp de un an, produsele alimentare s-au scumpit cu peste 7%. Cel mai mult au crescut prețurile la legume, fructe și ouă.Este vorba despre majorări de 29, 25 și, respectiv 17%. Am discutat cu oamenii care au venit la Piața Centrală din capitală ca să-și cumpere de-ale gurii. Mulți s-au plîns că nu fac față scumpirilor, iar prețurile sînt mult mai mari decît în urmă cu un an, notează Noi.md cu