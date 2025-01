Energocom anticipează un consum mai mare pentru ziua de luni, 6 ianuarie: Rezervările necesare au fost efectuate

08:30

O țară europeană are cea mai bună mâncare din lume; România este și ea în top 100 mondial cu trei preparate Gastronomia grecească a fost desemnată cea mai bună din lume. Printre ingredientele indicate de cei care au făcut această analiză se numără fisticul, uleiul de măsline și fasolea Fava din Santorini. Imediat după Grecia, în clasamentul celor mai bune bucătării este Italia. Bucătăria grecească a obținut un scor de 4,60 puncte din partea consumatorilor, iar bucătăria italiană 4,59. Este o com...