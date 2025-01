Ce cunoaște Procurorul General despre locul aflării lui Plahotniuc

11:00

Meteorologii au prognozat o lună ianuarie anormal de rece în Statele Unite ale Americii. Temperaturile geroase vor acoperi pînă la 70% din teritoriul țării deja în această săptămînă.Mercurul termometrelor din zeci de state va coborî sub zero grade Fahrenheit (circa minus 18 grade Celsius), ceea ce înseamnă brusc cu 10-20 de grade sub limitele normale.{{788066}}Vremea rece va fi urmată de n