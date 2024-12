Donald Trump: "Susțin pe deplin candidatura lui Mike Johnson"

15:00

Larisa Sprîncean, interpretă de muzică populară, a venit cu urări de bine în noul an pentru cititorii Noi.md, dar și pentru toți cetățenii țării noastre."Dragilor, la mulți ani! Un An Nou frumos, prosper, un an cu multă sănătate.Anul Nou să vă aducă doar bucurie, doar iubire, iar noi vă vom fi alături cu cele mai frumoase gînduri. La mulți ani, lume!".