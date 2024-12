Trei partide politice au fost atenționate de către CEC să respecte legislația electorală la capitolul raportării financiare

12:30

Și în acest an primăria municipiului Bălți a organizat Cantina socială care oferă prânzuri calde persoanelor aflate în dificultate. Despre acest lucru a anunțat primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, într-un mesaj video.Edilul orașului a menționat că, în acest an, toate cheltuielile legate de funcționarea cantinei sunt acoperite integral din bugetul primăriei. Mai mult, cu sprijinul com