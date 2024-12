Pe aeroportul din Copenhaga, a fost azi oprit temporar traficul aerian

17:00

Deja am intrat în febra sărbătorilor de iarnă. Indiferent de vârstă, cu toţii așteptăm să desfacem darul pus sub brad, doar am fost cuminți tot anul!În rețeaua Farmacia Familiei vă așteaptă o gamă variată de produse la un preț special, tocmai bune de pus sub brad. Cu siguranță, veți găsi cadoul perfect! SETURI CADOU PENTRU ELSă găsești cadoul perfect pentru un bărbat este un lucru difi