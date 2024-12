Hotnews/ Alegeri prezidențiale în România: diferența găsită după renumărarea voturilor pe țară este favorabilă lui Lasconi, cu circa 3000 de voturi

14:10

Ziua Mondială de combatere a HIV/SIDA este marcată în fiecare an pe 1 decembrie. Marcarea acestei zile simbolizează solidaritatea cu persoanele depistate HIV pozitiv, cât și conștientizarea impactului pe care o are infecția HIV asupra comunității. Ministerul Sănătății anunță că în acest an, campania de conștientizare se desfășoară sub sloganul „Nu te lăsa dus de...