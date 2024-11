Doi moldoveni, mire și mireasă, au votat chiar în ziua nunții

02:00

Premierul Dorin Recean, a venit cu un mesaj de felicitare pentru Maia Sandu, înainte ca să fie publicate rezultatele preliminare finale ale turului II al prezidențialelor.„Moldova, fii mîndră de oamenii tăi! Împreună, am dat o am lecție puternică de unitate și democrație.Împreună, am ales un Președinte alături de care vom continua să construim Moldova Europeană și un viitor în pace și pros