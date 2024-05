McDonald's a deschis primul restaurant în orașul Bălți!

08:20

Victor Wembanyama a fost desemnat cel mai bun debutant al anului Baschetbalistul francez Victor Wembanyama, care a avut un prim sezon individual de excepţie, a fost desemnat "Rookie of the Year" (ROY). Jucătorul de la San Antonio Spurs, alegerea numărul 1 la draftul din 2023, i-a devansat pe Chet Holmgren (OKC) şi Brandon Miller (Charlotte). Anunţul a fost făcut în direct la TNT, înainte de difuzarea meciurilor zilei. "Wemby" este primul francez care primeşte acest premiu şi al şaselea jucător c...