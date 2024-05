Mai multe colective artistice și coruri bisericești au adunat lumea din raionul Criuleni la Festivalul „Hristos a Înviat”

09:40

Astăzi va avea loc prima semifinală Eurovision 2024; Natalia Barbu va urca a 11-a pe scenă cu piesa „In the Middle” Prima semifinală Eurovision 2024, în care va evolua și reprezentantul Republicii Moldova, Natalia Barbu, cu piesa „In the Middle”, va avea loc diseară, la Malmö, Suedia. Piesa „In the Middle” va răsuna a unsprezecea pe scena din Malmö. Alături de Republica Moldova, în prima semifinală vor concura Ucraina, Cipru, Polonia, Serbia, Lituania, Croaţia, Irlanda, Slovenia, Islanda, Finlan...