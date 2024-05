Macron şi Xi Jinping cer un „armistiţiu olimpic” în toate conflictele

08:00

Astăzi va avea loc prima semifinală Eurovision 2024, la Malmo.Interpreta Natalia Barbu, care ne va reprezenta țara în acest an, va urca a 11 în prima semifinală.Natalia Barbu va interpreta piesa „In the middle”.Într-un clip video postat pe pagina Eurovision din Tik Tok, artista a mărturisit că deși are emoții înainte de prima finală, totuși este foarte fericită să fie parte a acestei f