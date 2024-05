Situația la frontieră: Opt persoane au traversat ilegal hotarul în ultimele 24 de ore; 12 străini au primit refuz de intrare

10:30

Maia Sandu, cu prilejul Învierii Domnului: „Să trăim Paștele cu bucurie și iubire, și cu speranță că binele învinge” Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de felicitare cu prilejul Învierii Domnului, considerată cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii. „Lumina învie chiar când e doborâtă - cu acest crez ne-am trăit veacurile pe pământul nostru. Am sărbătorit Paștele, an de an, și am deschis casele pentru lumină chiar și atunci când Învierea era interzisă, iar bisericile - distruse. Nu ne-am...