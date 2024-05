Un nou atac rusesc cu rachete a luat viața a trei persoane la Odesa

18:50

Zona Euro a scăpat de recesiune la începutul acestui an Zona Euro a scăpat de recesiune la începutul acestui an. După scăderile din a doua jumătate a anului trecut, a înregistrat o creștere economică trimestrială de +0,3% în primele trei luni din 2024. Creșterea economică în Zona Euro a fost susținută de un avans peste așteptări în Germania, Spania, Franța și Italia. Creșterea este de +0,3% față de Trimestrul IV din 2023 și de +0,5% față de Trimestrul I din 2023. În ambele situații, analiștii an...