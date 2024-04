Creştinii ortodocşi sărbătoresc astăzi Floriile

20:30

Dacă pentru marea majoritate a femeilor nașterea unui copil este un moment de bucurie, pentru unele fericirea de a devenit mamă vine la pachet cu multe semne de întrebare.Pentru Anna Egorova, o mămică a trei copii, nașterea primului copil a venit la pachet nu doar cu multe întrebări, dar și cu frică și multe nopți nedormite.{{742463}}”Acum zîmbesc, am trăit deja totul, am depășit, am cresc