Franța vrea să dezvolte reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni: Verde de la Comisia Europeană

16:30

Fostul președinte al României Ion Iliescu, pus din nou sub acuzare în dosarul „Mineriada” O echipă de anchetatori de la Parchetul General a mers astăzi la vila fostului președinte al României Ion Iliescu pentru a-l anunţa că a fost pus din nou sub acuzare în dosarul „Mineriada” din iunie 1990. Potrivit anchetei, Iliescu a dat ordinul pentru evacuarea în forţă a manifestanţilor din Piaţa Universităţii. „În cauza cunoscută generic sub denumirea „Mineriada din 13-15 iunie 1990”, procurorii militari...